Seleção Brasileira recebe quase 300 mil torcedores em jogos neste ano

O prestígio da Seleção Brasileira permanece positivo em 2024. Afinal, a pentacampeã mundial acumula público de quase 300 mil torcedores neste ano. Com o empate contra os Estados Unidos, por 1 a 1, em Orlando, na Flórida, o time Canarinho acumula exatamente 298.929 espectadores em quatro estádios nestes seis meses. Assim, até agora, a média de público é de 74.732 torcedores por partida.

Na última quarta-feira (12), 60.016 pessoas adquiriram ingressos para ver as estrelas do Brasil em ação no Camping World Stadium. Apesar de na teoria serem os visitantes no duelo, o predomínio na arquibancada era de camisas verde e amarela. Já na vitória por 3 a 2 sobre o México, no último sábado (8), o público foi o maior do ano. No Texas, 85.249 torcedores foram assistir à Seleção.

“A Seleção Brasileira mostrou que o prestígio com o torcedor permanece forte. Jogamos sempre neste ano com os estádios lotados, que empolgam ainda mais os nossos craques, e deixam o espetáculo mais fantástico. Vamos continuar trabalhando com excelência para oferecer o melhor futebol do mundo em campo e uma atmosfera incrível para o torcedor na arquibancada. O nosso objetivo é proporcionar aos fãs do futebol sempre uma experiência única nos jogos da Seleção”, detalhou Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

Amistosos da Seleção Brasileira na Europa movimentaram grande público

Em março, o Brasil já havia arrastado outra multidão aos estádios. Na ocasião, aliás, os amistosos foram na Europa. O jogo que marcou a estreia de Dorival Júnior no comando da Seleção levou 83.664 admiradores do futebol a Wembley. Na oportunidade, o Brasil venceu os ingleses por 1 a 0. Em seguida, na partida amigável seguinte, o empate com a Espanha por 3 a 3, no Santiago Bernabéu, teve a presença de 70 mil torcedores.

Depois o empate contra os Estados Unidos, o Brasil permanece treinando em Orlando até o começo da Copa América. A competição será aberta no dia 20. A estreia do Brasil será no dia 24. O adversário será a Costa Rica, em Los Angeles. Paraguai e Colômbia também fazem parte do mesmo grupo na primeira fase.

