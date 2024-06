Santos rescinde contrato com o meia Ivonei

O Santos entrou em um acordo e rescindiu o contrato do meio-campista Ivonei. O jogador tinha vínculo com o clube até junho de 2025, mas decidiu por terminar a relação com o Peixe de forma amigável. Fora dos planos da comissão técnica de Fábio Carille, ele estava encostado no clube desde janeiro e agora está livre para procurar um novo clube.

A rescisão faz parte do processo da diretoria do Santos para reduzir a folha salarial do elenco. Afinal, o Alvinegro Praiano quer abaixar os seus vencimentos e está começando por jogadores que não fazem parte dos planos de Carille. Ivonei é formado na Vila Belmiro e atuou em 39 partidas, marcou um gol e deu uma assistência. Ele se tornou bem conhecido do torcedor ao fazer um gol do meio de campo atuando pelo Peixe na Copinha SP de 2023.

Aliás, nas próximas semanas, outros jogadores devem deixar o Peixe. Afinal, os meias Cazares e Nonato não estão nos planos para o segundo semestre. O primeiro não terá o contrato renovado e o segundo tem uma saída encaminhada para um clube japonês. O clube também espera negociar de forma definitiva o atacante Weslley Patati e o zagueiro Joaquim. Contudo, estes são apenas para reforçar o caixa do clube. Patrick também pode sair caso entregue um baixo desempenho nos próximos jogos.

Veja a nota do Santos sobre Ivonei

“O Santos Futebol Clube e o meia Ivonei, de forma amigável, chegaram a um acordo para rescisão do contrato, que tinha validade até julho de 2025. O atleta já foi liberado para seguir com a carreira. A ação também faz parte do processo de redução da folha de pagamento do departamento de futebol profissional do clube. Menino da Vila, Ivonei fez sua estreia como profissional em 2020. Atuou em 39 jogos, com um gol e uma assistência com a camisa do Peixe. O Santos Futebol Clube deseja sorte e sucesso nos próximos passos da carreira.”

