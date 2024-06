Palmeiras x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Palmeiras e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira (13), no Allianz Parque, pela oitava rodada do torneio. O Verdão que tem 11 pontos, visa se aproximar dos líderes na tabela. Já o Vasco, com seis, tenta desgarrar da zona do rebaixamento e se recuperar, assim, da crise que vive dentro e fora de campo. A bola rola às 21h30 (de Brasília) na casa palmeirense. Mas a Voz do Esporte começa a sua cobertura bem antes, com um esquenta de primeira com tudo sobre as equipes. E assim que o jogo começar, Aldo Luiz estará na narração.