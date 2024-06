Inter perde Alario, e Coudet terá problemas no ataque contra o São Paulo

O Inter que superar as adversidades para bater o São Paulo nesta quinta-feira (13), às 20h (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque o atacante Lucas Alario não embarcou para Criciúma, local do confronto contra o Tricolor paulista. O argentino sentiu um desconforto no ombro direito e não viajou. Assim como Mauricio, que se recupera de um trauma no joelho direito.

Dessa maneira, Eduardo Coudet terá muitos problemas para o duelo, uma vez que já não contava com os atacantes Rafael Borré e Enner Valencia, que estão com a Colômbia e Equador, respectivamente, para a disputa da Copa América. Assim, o treinador não conta com os três principais atacantes do elenco.

Alario era o substituto natural da dupla e estava dando conta do recado, uma vez que havia marcado nas duas últimas partidas. Assim, chegou a cinco gols em 2024, tornando-se vice-artilheiro do Inter na temporada, um a menos que Valencia. Porém, tinha lastro para assumir esse posto nos próximos jogos, uma que vez que os selecionáveis ficarão fora, na melhor das hipóteses, até o início de julho.

O problema no ombro faz Alario perder a chance de ter a tão esperada sequência no Colorado. Desde que chegou ao futebol brasileiro, não conseguiu emplacar três partidas seguidas como titular, seja por lesões ou pela concorrência de Borré e Valencia.

Sem Alario, Coudet deve optar por Lucca no comando do ataque, fazendo dupla com Alan Patrick. O jovem marcou apenas duas vezes na temporada, ambas no triunfo por 2 a 0 sobre o Caxias, no início de fevereiro, ainda pelo Campeonato Gaúcho.

Os problemas do Inter não param por aí. Além de Alario, Borré, Valencia e Mauricio, Coudet não terá Rochet, também convocado, porém pelo Uruguai. Já Mercado está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Dessa forma, o provável Inter para encarar o São Paulo no Heriberto Hulse é: Fabrício; Bustos, Vitão, Robert Renan e Renê; Thiago Maia, Bruno Henrique, Aránguiz e Wesley; Alan Patrick e Lucca.

