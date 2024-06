Reinier relembra relação com JJ e fala sobre voltar ao Flamengo: ‘Seria uma honra’

Reinier acompanhando um jogo do Flamengo no Maracanã - (crédito: Foto: Lucas Bayer/Jogada10)

Reinier atualmente pertence ao Real Madrid e está emprestado ao Frosinone. No entanto, ele relembra com muito carinho do período que viveu no Flamengo. O meio-campista atuou pelo clube em 2019 e participou dos títulos da Libertadores e do Brasileirão.

Relação com Jorge Jesus

Reinier estava nas categorias de base do Flamengo no início de 2019. Entretanto, recebeu um convite de Jorge Jesus e subiu para jogar no profissional. O meio-campista ainda mantém contato com JJ e é muito grato ao técnico português pelos momentos vividos no clube.

“Eu sempre falo com o Mister pelo Instagram. O Mister é uma pessoa que eu sou muito grato. Ele me acolheu. Me abraçou. Brigou muito comigo como vocês viram. Foi um paizão para mim, um grande treinador. O melhor que eu já tive, sem dúvida. Foi muito importante para mim e para vários jogadores. Às vezes me manda mensagem e algumas que eu não posso falar (risos). Foi meu primeiro treinador no profissional. Não sabia o que fazer quando subi. Ele estava lá me chamando de Miúdo”, disse Reinier ao “ge”.

Apesar da boa relação, Jorge Jesus e Reinier tiveram um pequeno atrito durante um jogo. O episódio aconteceu na partida entre Chapecoense e Flamengo, na Arena Condá, pelo Brasileirão de 2019.

“Eu saí cara a cara e dei de calcanhar. Eu não estava escutando nada. O estádio estava cheio. Mas no intervalo… o Mister falou “Miúdo, a próxima vez que você der de calcanhar você não joga mais comigo”. Eu falei ‘tá bom’, mas dei de calcanhar e saí do jogo (risos). Todo mundo sabe e lembra. No vestiário teve essa. Na hora eu fiquei com medo. Mas sei que ele queria o meu bem”, relembrou Reinier.

Retorno ao Flamengo

Reinier atualmente está de férias no Rio de Janeiro e tem recebido muito carinho dos torcedores rubro-negros. O meio-campista, que tem contrato no Real Madrid até 2026, não descarta retornar ao Flamengo.

“Eu sei que é uma porta que eu tenho certeza que está aberta. E um dia, se acontecer, vai ser uma felicidade imensa para mim e para minha família. Seria uma honra voltar… É a minha casa. É onde eu fui muito feliz. Tenho grandes amigos aí. O Gerson já falou uma vez que eu tinha que voltar. Eu fico feliz e honrado com o carinho. E o resto a gente vai deixando levar”, afirmou Reinier.

