Bola ‘inteligente’ vai ajudar arbitragem na Eurocopa

A Eurocopa vai estrear a bola “inteligente”, novidade que promete funcionar como assistente da arbitragem. A inovação tem o nome de Fussballliebe (amor pelo futebol, em português) e será usada a nesta sexta-feira, em Munique, na Alemanha, pela estreia entre a seleção anfitriã e a Escócia.

A bola vai agilizar o processo de marcação dos impedimentos ao enviar dados em tempo real ao VAR. Afinal, um sensor foi instalado no centro da bola que enviará dados 500 vezes por segundo para os árbitros de vídeo.

Depois disso, a inteligência artificial vai calcular os dados e vai avisar automaticamente aos árbitros se o jogador estará em uma posição irregular. Em menos de 50 segundos, inclusive, as respostas serão obtidas. Aliás, a arbitragem poderá visualizar o momento exato do impedimento em 3d.

“A Fussballliebe apresenta a Tecnologia Connected Ball da Adidas pela primeira vez numa Eurocopa, proporcionando uma visão sem precedentes de todos os elementos do movimento da bola e contribuindo para o processo de tomada de decisão do árbitro de vídeo”, diz um comunicado da Uefa.

A bola tem inclusive um design projetado com foco em representar “movimento e a energia do jogo”, segundo a Uefa. As cores vermelha, azul, verde e laranja destacadas ao preto celebra tanto a vibração que as nações participantes trazem para o torneio como a pura simplicidade do futebol que atrai tanto amor por parte dos adeptos de todo o mundo. Inclusive, o produto conta com ilustrações de cada um dos estádios da Eurocopa 2024 e ainda o nome das cidades-sede.

