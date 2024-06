Evander relembra apoio de Vagner Love para jogar no Flamengo

Evander com a camisa do Portland - (crédito: Foto: Divulgação/Portland Timbers)

Além de De La Cruz, outro nome para o meio-campo que o Flamengo buscou no início desse ano foi Evander, do do Portland Timbers (EUA). No entanto, o clube carioca não conseguiu chegar aos valores pedidos pelos norte-americanos, e o negócio não foi para frente. Nesta quinta-feira (13), Evander relembrou a negociação e mencionou apoio de Vagner Love.

“Realmente teve interesse, entraram em contato com meu pai, que é meu empresário. Eles mostraram interesse, teve uma negociação, mas no fim o Portland não aceitou o valor proposto e a coisa não aconteceu. Então, tenho que continuar com a cabeça aqui e seguir trabalhando”, disse Evander ao “Uol”.

“Eu conversei com ele na época da proposta, sim. Ele já jogou lá (no Flamengo) todo mundo sabe, então, ele estava me apoiando, queria muito que eu fosse. Ele falou que, se eu fosse, ia dar muito certo lá, mas não aconteceu”, completou.

Relembre a proposta do Flamengo

O Flamengo formalizou uma proposta de 7 milhões de dólares (R$ 34 milhões) pelo meio-campista de 25 anos. Inicialmente, a ideia dos rubro-negros era adquirir parte dos direitos econômicos do jogador (entre 60% e 70%).

Como pagou 10 milhões de dólares (R$48 milhões) pelo jogador no fim de 2022, o Portland buscava recuperar o valor do investimento, afastando o meia pelo Flamengo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.