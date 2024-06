Vitor Roque, do Barcelona, encurta férias e inicia preparação para a próxima temporada

Vitor Roque tenta um 'recomeço' no Barcelona com a chegada de Hansi Flick - (crédito: - Foto: Víctor Salgado / FC Barcelona)

De olho na próxima temporada, Vitor Roque tomou uma atitude antes da reapresentação no Barcelona, que terá Hansi Flick como técnico. Afinal, o atacante encurtou as férias e, desde a última segunda-feira, tem treinado por conta própria, segundo o jornal espanhol “Mundo Deportivo”. O elenco do clube catalão se reapresenta no dia 8 de julho.

Ainda de acordo com o periódico, o jogador conta com o auxílio de um preparador físico e de um profissional que também trabalha com Sergi Roberto. Durante esse período, o brasileiro realiza sessões duplas de exercícios na academia de casa.

Dificuldade na inscrição

No momento, o Barcelona tem tido dificuldade para inscrever Vitor Roque para a temporada 2024/25. Isso acontece em virtude da dificuldade dos culés em se ajustar ao fair play financeiro da La Liga.

Na temporada passada, o clube conseguiu realizar a inscrição por causa da lesão de Gavi, que liberou espaço no orçamento. O meio-campista espanhol segue em processo de recuperação, aproveitando as instalações do CT Joan Gamper.

Recomeço no clube catalão

Apesar do empresário de Vitor Roque dizer que será um recomeço para o jovem em 2024/25, muitos clubes têm interesse no futebol do atleta. No entanto, de acordo com o jornal “Sport”, a preferência do Barcelona é que o brasileiro permaneça na Espanha, visando também os dias de residência no país para a obtenção de passaporte espanhol.

De acordo com a rádio espanhola “Cadena Ser”, o brasileiro não fazia parte dos planos de Xavi Hernández, que deixou o clube, e o diretor esportivo Deco teria definido que ele seria emprestado. Mas a chegada de Hansi Flick pode ser importante para a utilização de Roque.

Em 2023/24, o jovem fez apenas 16 jogos, sendo somente dois como titular, e com uma média de 22 minutos por partida. Por fim, conseguiu marcar dois gols na temporada.

