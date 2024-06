Argentina x Guatemala: onde assistir, escalações e mais

Argentina e Guatemala fazem, nesta sexta-feira (14), às 21h (horário de Brasília) um amistoso nos Estados Unidos que servirá para os argentinos como preparação para a disputa da Copa América 2024 de futebol masculino. A partida marca o fim da preparação da Albiceleste para a competição. Já para a Guatemala, jogo será uma sequência após o bom início nas Eliminatórias da Copa do Mundo da CONCACAF.

Onde assistir

A partida entre Argentina e Guatemala será transmitida pelos canais Sportv.

Como chega a Argentina

A Argentina fez uma ótima campanha até agora nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A seleção lidera a competição com 15 pontos em seis partidas.

Ao que tudo indica, finalmente Messi deverá estrear como titular pela seleção da Argentina em 2024. O craque já era cotado para começar entre os 11 iniciais na última partida, na vitória contra o Equador por 1×0, mas entrou somente no segundo tempo.

A estratégia de Lionel Scaloni, no entanto, não é utilizar Messi durante os 90 minutos, justamente para completar o ciclo de rodagem e dar minutos a atletas antes de fechar a lista de 26 jogadores que irão à Copa América.

Como chega a Guatemala

A Guatemala, por sua vez, iniciou neste mês de junho a disputa das Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo de 2026. A equipe venceu os dois primeiros jogos que disputou e lidera o Grupo E da competição.

Por fim, a equipe de Fernado Tena encara a Argentina após um período de 5 dias de descanso e preparação. No último sábado, a seleção guatemalteca venceu por 3×0 as Ilhas Virgens Britânicas, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo da CONCACAF, e conquistou sua 2ª vitória seguida na competição.

ARGENTINA X GUATEMALA

Amistoso

Data e Hora: 14/06, às 21h (horário de Brasília)

Local: FedEx Field, em Maryland (EUA)

ARGENTINA: Emiliano Martínez; Quarta, Tagliafico, Lisandro Martínez e Marcos Acuña; De Paul, Mac Allister e Enzo Fernández; Leo Messi, Lautaro Martínez e Alejandro Garnacho. Técnico: L.Scaloni.

GUATEMALA: Nicholas Hagen; Allen Yanes, José Pinto, Nicolás Samayoa e José Ardón; Oscar Castellanos (Rodrigo Saravia) e Jonathan Franco; Óscar Santis, Alejandro Galindo e Nathaniel Méndez-Laing; Rubio Rubin (José Martínez). Técnico: Luis Fernando Tena.

Arbitragem: A definir

Auxiliares: A definir

VAR: A definir

