Corinthians treina, e António Oliveira testa mudanças contra o São Paulo

O Corinthians segue os preparativos para o clássico diante do São Paulo, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela nona rodada do Brasileirão. Nesta quinta-feira (13), o Timão treinou no CT Joaquim Grava após empatar em 2 a 2 com o Atlético-GO, na última terça.

O grupo iniciou o dia assistindo a um vídeo com integrantes da comissão técnica. Em seguida, os jogadores passaram pela academia e participaram de atividade tática de posicionamento. Quem atuou mais de 45 minutos contra o Atlético-GO voltou para a área interna do CT, para seguir com o trabalho regenerativo. Os demais atletas ficaram no gramado para exercício em campo reduzido.

Para o duelo contra o Tricolor paulista, o técnico António Oliveira terá que quebrar a cabeça. Afinal, o Timão tem muitos desfalques para a partida. A começar pelo zagueiro Félix Torres e o atacante Romero, que estão concentrados com as seleções do Equador e Paraguai, respectivamente, para a disputa da Copa América.

Corinthians tem ao menos cinco desfalques

Além dos selecionáveis, António Oliveira não poderá contar com o também zagueiro Gustavo Henrique, expulso contra o Dragão, e o meia Rodrigo Garro, que levou o terceiro cartão amarelo. Para piorar, o lateral-direito Fagner está lesionado.

Dessa maneira, um provável Corinthians para o duelo contra o São Paulo tem: Carlos Miguel; Matheuzinho, Cacá, Caetano (Raniele) e Hugo; Raniele (Fausto Vera), Breno Bidon e Igor Coronado; Wesley, Pedro Raul (Fausto Vera) e Yuri Alberto.

O Timão está em situação delicada no Campeonato Brasileiro. Afinal, com apenas seis pontos, está na 15ª colocação, próximo da zona do rebaixamento. A equipe venceu apenas uma partida, empatou três e perdeu quatro após oito rodadas.

