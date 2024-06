Eurocopa 2024: favoritos, premiação, regulamento e sedes

A Eurocopa 2024, enfim, começa nesta sexta-feira (14/6). A 17ª edição do torneio vai acontecer na Alemanha e a final será disputada no dia 14 de julho. O Jogada10 preparou um guia para você ficar por dentro de tudo sobre a competição, as seleções favoritas, estádios, regulamento e também as informações sobre a premiação.

A partida de estreia da competição será entre a Alemanha e Escócia, às 16h, na Allianz Arena, pelo grupo A. Os anfitriões contarão com o apoio dos torcedores ao longo da disputa. Esta é a segunda vez que acontece a competição no país.

Favoritas

Como toda competição, existem favoritas para conquistar o torneio. França, atual vice-campeã do mundo e liderada por Mbappé, surge como a grande força para ficar com a taça, mas há concorrência de peso. Além dela, Inglaterra e Portugal possuem times fortíssimos, a Alemanha aposta no fator casa, enquanto a Espanha, claro, não pode ser descartada na disputa.

Apesar de ter vencido uma Eurocopa recentemente, em 2016, Portugal chega mais forte ainda para esta edição. Com uma das melhores gerações de sua história, o time de Roberto Martínez subiu de patamar e ainda conta com Cristiano Ronaldo à disposição.

Grupos e regulamento

A competição terá 24 seleções participantes desta edição da Eurocopa, divididas entre seis grupos. Líder e vice-líder de cada grupo avançam para a próxima fase. Os quatro melhores terceiros lugares de cada chave, se classificam para as oitavas de final. A partir das oitavas de final, os duelos são eliminatórios.

Premiação

Pensando na forte disputa, a Uefa também vai disponibilizar uma premiação total de 331 milhões de euros (R$ 1,8 bilhão), distribuída aos 24 países participantes de acordo com o desempenho de cada seleção. Desse montante, o campeão pode levar até 28,25 milhões de euros (R$ 150 milhões), no caso de vencer todos os jogos da fase de grupos. Inclusive, todas as seleções têm garantida uma cota de participação de 9,25 milhões de euros (R$ 49,1 milhões). O desempenho na fase de grupos também influencia diretamente na premiação, uma vez que cada vitória rende 1 milhão de euros (R$ 5,3 milhões), e o empate, 500 mil euros (R$ 2,6 milhões). Aliás, o clube que levantar o troféu vai ganhar 8 milhões de euros (R$ 42,4 milhões). Leia mais: Bola ‘inteligente’ vai ajudar arbitragem na Eurocopa

Sedes e estádios

Diferentemente da última Eurocopa, a Uefa organizou uma edição em 11 países diferentes, a edição de 2024 será 100% realizada na Alemanha. Dez cidades receberão os jogos, com destaque para Munique, local da partida de abertura entre os alemães e a Escócia, na próxima sexta-feira (14), e Berlim, escolhida para sediar a final, marcada para 14 de julho, no Estádio Olímpico.

Berlim : Olympiastadion (70 mil)

: Olympiastadion (70 mil) Munique : Allianz Arena (67 mil)

: Allianz Arena (67 mil) Dortmund : Signal Iduna Park (66 mil)

: Signal Iduna Park (66 mil) Stuttgart : Mercedes-Benz Arena (54 mil)

: Mercedes-Benz Arena (54 mil) Düsseldorf : Merkur Spiel-Arena (47 mil)

: Merkur Spiel-Arena (47 mil) Colônia : RheinEnergieStadion (47 mil)

: RheinEnergieStadion (47 mil) Frankfurt : Deutsche Bank Park (46 mil)

: Deutsche Bank Park (46 mil) Leipzig : Red Bull Arena (42 mil)

: Red Bull Arena (42 mil) Hamburgo : Volksparkstadion (50 mil)

: Volksparkstadion (50 mil) Gelsenkirchen: Veltins-Arena (50 mil)

