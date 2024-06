Messi abre o jogo sobre disputar as Olimpíadas pela Argentina

Lionel Messi abriu o jogo sobre disputar as Olimpíadas de Paris pela seleção da Argentina. Em entrevista à ESPN da Argentina, o craque, de 36 anos, considerou que “seria demais” estar nos Jogos após disputar a Copa América. Ele destacou a idade e o período fora do Inter Miami, seu clube nos Estados Unidos. “Conversei com Mascherano (técnico da Argentina olímpica) e a verdade é que ambos entendemos a situação. É difícil porque estamos na Copa América. Seriam dois, três meses seguidos sem estar no clube e, mais do que tudo, não tenho idade para estar em todas. Tenho que escolher com cuidado e seria demais jogar dois torneios seguidos. Tive muita sorte de jogar as Olimpíadas, de vencê-las junto com Masche. Sub-20, memórias que nunca esquecerei”, disse Messi, em entrevista à ESPN da Argentina. Leia mais: Argentina x Guatemala: onde assistir, escalações e mais Nos últimos meses, os torcedores argentinos fizeram um grande coro para que Messi disputasse as próximas Olimpíadas, assim como Di María. No entanto, ele espantou qualquer possibilidade nesta quinta-feira. Por fim, Messi deixou um recado para jogadores convocados para as Olimpíadas e espera que possam aproveitar a oportunidade. “Tomara que todos os garotos que tenham a oportunidade de ir aproveitem da mesma forma que eu aproveitei e que vivam muito, porque é especial. Os Jogos Olímpicos têm algo especial e são diferentes de tudo”, mandou o recado.

Messi em um torneio pela Argentina

O astro estará na Copa América. Os ‘hermanos’ estão no Grupo A da competição, com Peru, Chile e Canadá. A estreia será na próxima quinta-feira (20), contra os canadenses. Já nos Jogos, a Argentina está no Grupo B. A chave ainda conta com Marrocos, Ucrânia e um time asiático que ainda será definido. A disputa começa em 26 de julho.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.