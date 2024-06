Bellingham viraliza com ensaio de cueca antes da Eurocopa

Jude Bellingham viralizou nas redes sociais ao estrelar uma campanha de roupas íntimas. Isso porque o jogador do Real Madrid e da seleção inglesa na Eurocopa protagonizou a campanha da marca Skims, da empresária e influencer Kim Kardashian.

A série de postagens inclui fotos do campeão da Champions League com o Real Madrid vestindo peças da marca. Além disso, contou com um vídeo dele fazendo embaixadinhas.

Ação viraliza nas redes sociais

O anúncio da parceria, postado nas redes sociais do atleta, da marca e da própria Kim Kardashian, rendeu mais de seis milhões de curtidas em apenas dois dias.

– As marcas buscam ídolos, atletas consagrados que possuem atributos as quais as mesmas se identificam. Aliás, Belligham é um desses casos, atleta mundialmente conhecido, talento nato com boa gestão fora dele — afirma Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo.

– Marcas que se associam a atletas do porte de Jude Bellingham buscam melhorar sua imagem e prestígio, alcançar um público vasto e diversificado, e criar uma conexão emocional com os consumidores. Além disso, os atletas trazem autenticidade e credibilidade, influenciam tendências de estilo de vida, e oferecem narrativas inspiradoras — aponta Wagner Leitzke, líder do marketing digital da End to End, empresa que busca conectar torcedores, marcas e entidades esportivas.

Bellingham na Eurocopa

Com apenas 20 anos, Bellingham fará sua estreia na Eurocopa pela seleção da Inglaterra no domingo. Aliás, ele deve ser titular na equipe de Gareth Southgate na partida contra a Sérvia, o primeiro jogo dos ingleses no torneio.

Apesar da pouca idade, Bellingham já disputou 29 jogos, marcou três gols e deu três assistências pela seleção da Inglaterra. Além disso, ele foi titular em 20 jogos e, desde junho de 2022, iniciou todas as partidas da equipe de Southgate. A Inglaterra estreia no domingo, às 16h (de Brasília), contra a Sérvia.

