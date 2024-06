Convocação do Chile para a Copa América é divulgada

Depois de Brasil, Costa Rica, Equador, México e Uruguai, o Chile também oficializou sua lista de convocados para a Copa América. Os andinos estão no Grupo A da competição onde enfrentam Argentina, Peru e Canadá. A estreia será no Clássico do Pacífico, diante dos peruanos, no dia 21 de junho.

Para a sua primeira convocação de jogos competitivos, já que estreou na Data Fifa do último mês de março, o técnico Ricardo Gareca optou por aliar experiência e juventude. Com isso, apesar da presença de figuras históricas na Roja como Alexis Sánchez, Claudio Bravo, Eduardo Vargas e Mauricio Isla, a troca geracional pode ser vista em outras escolhas. Como, por exemplo, César Pérez, Cristián Zavala, Darío Osorio e Maxi Guerrero.

Mais do que a busca pela terceira taça de Copa América em sua história, a seleção chilena tenta a retomada da confiança já olhando, também, para as Eliminatórias. Passadas seis das 18 rodadas previstas, são apenas cinco pontos ganhos e a oitava colocação na tabela. Nesse momento, está na frente só de Bolívia (três) e Peru, com duas unidades.

Relembre a formação dos grupos na Copa América

Grupo A

Argentina

Peru

Chile

Canadá

Grupo B

México

Equador

Venezuela

Jamaica

Grupo C

Estados Unidos

Uruguai

Panamá

Bolívia

Grupo D

Brasil

Colômbia

Paraguai

Costa Rica

