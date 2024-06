Operário x Santos: onde assistir, arbitragem e escalações

Operário e Santos duelam pela Série B do Campeonato Brasileiro - (crédito: Foto: Arte/Jogada10)

O Santos encara o Operário nesta sexta-feira (14), às 19h, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, pela pela décima rodada da Série B, do Campeonato Brasileiro. O Peixe vem de três derrotas seguidas e deixou o G-4 pela primeira vez desde o início da competição. Assim, busca uma reação rápida para evitar uma crise maior. Já o Fantasma superou o começo ruim de torneio e venceu as duas últimas partidas contra Amazonas e Guarani e busca manter a sequência positiva.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere.

Como chega o Operário

Para a partida, o técnico Rafael Guanaes pode ter até seis retornos. Afinal, Felipe Augusto, Cirino, João Denoni, Rodrigo Lindoso, Sávio e Igor foram liberados pelo departamento médico e podem atuar normalmente pelo Fantasma. Em contrapartida Allan Godói, lesionado, e Neto Paraíba, expulso contra o Bugre, são os desfalques. Por fim, o atacante Guilherme Pira e o lateral Pacheco estão lesionados e são ausências para o embate.

Como chega o Santos

Por outro lado, o técnico Fábio Carille terá a volta do jovem lateral JP Chermont, que estava na Seleção Brasileira sub-20. Além disso, Julio Furch e Guilherme estão em fase final de transição e podem ser as novidades na lista de relacionados. Morelos e William Bigode disputam a vaga no comando de ataque. Por fim, o zagueiro João Basso retornou de empréstimo após uma passagem pelo futebol português, mas ainda não está disponível. Ele só poderá atuar em julho, quando abre a janela de transferência.

OPERÁRIO X SANTOS

Série B-2024 – 10° rodada

Data e horário: 14/06/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR)

OPERÁRIO: Rafael Santos; Ocampos (Sávio), Joseph, Willian Machado e Pará; Lindoso (Índio), Jacy e Pedro Lucas; Maxwell, Rodrigo Rodrigues (Felipe Augusto) e Ronaldo. Técnico: Rafael Guanaes.

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Joaquim e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Pedrinho, Otero (Guilherme) e Willian Bigode (Julio Furch ou Morelos). Técnico: Fábio Carille.

Árbitro: Alex Gomes Stéfano (RJ)

Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ) e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

