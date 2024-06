Bayern de Munique abre os cofres e tira japonês do Stuttgart

O Bayern de Munique anunciou, nesta quinta-feira (13), a sua primeira contratação para a temporada 2024/25. O clube abriu os cofres e pagou 30 milhões de euros (R$ 173 milhões), de acordo com a imprensa alemã, para contratar o zagueiro Hiroki Ito, que pertencia ao Stuttgart. Dessa maneira, o defensor, que assinou até junho de 2028, torna-se o segundo jogador japonês mais caro da história.

“É uma grande honra para mim poder jogar em um dos maiores clubes do mundo. O Bayern também é um grande nome no Japão. Sempre dei tudo de mim pelo Stuttgart e sou grato ao clube. Agora, estou ansioso pelo desafio de Munique e quero fazer a minha parte para que o Bayern ganhe muitos troféus. Era hora de dar um novo passo e para mim, e o Bayern é o clube perfeito para o fazer”, declarou o defensor.

Assim, o zagueiro fica atrás somente do meia Nakajima, que deixou o Porto para atuar no Al-Duhail, do Qatar, em 2018, por 35 milhões de euros. Ito iniciou sua carreira no Jubilo Iwata e ficou três anos no Stuttgart, ajudando o clube a voltar à Liga dos Campeões com o vice-campeonato da Bundesliga na temporada passada. Foram 97 jogos, dois gols e cinco assistências pelo clube alemão.

Ito, de 25 anos, disputou a Copa do Mundo do Qatar, em 2022. Atualmente, é titular do Japão. Já são 19 jogos, um gol marcado e duas assistências pela seleção nipônica.

