Cruzeiro vence Cuiabá pela primeira vez no Brasileirão

O Cruzeiro está consolidado na parte de cima da tabela do Brasileirão. A Raposa venceu o Cuiabá por 2 a 1, nesta quinta-feira (13), pela primeira vez na Série A, e subiu para a sexta posição na tabela. Matheus Pereira foi o grande destaque da partida, com o gol marcado no primeiro tempo, além da assistência para Rafa Silva na segunda etapa. Por outro lado, o atacante Isidro Pitta, de pênalti, anotou o único gol do Dourado no jogo válido pela 8ª rodada.

Dessa maneira, o Cruzeiro chegou aos 13 pontos e voltou a figurar no G-6. A Raposa está na sexta posição, com apenas três pontos a menos que o líder Botafogo, e segue invicto como mandante.

Ao mesmo tempo, o Cruzeiro encerrou um tabu diante do Cuiabá. A vitória nesta quinta-feira foi a primeira sobre o Dourado na história do confronto. Antes haviam sido duas vitórias do clube mato-grossense, além de dois empates. Outra notícia boa foi a recuperação do time após a derrota fora de casa por 2 a 0 para o São Paulo na última rodada e confirmou o bom trabalho feito pelo técnico Fernando Seabra.

Além disso, Matheus Pereira atingiu o limite de jogos no Brasileirão e, mesmo sem assinar extensão, não poderá mais defender outra equipe da Série A. Contudo, a diretoria do clube trabalha para manter o camisa 10 no elenco e as conversas estão avançadas.

Por outro lado, o Cuiabá, que vinha de sua primeira vitória nesta edição do Campeonato Brasileiro, voltou a ser derrotado na Série A. Dessa maneira, o Dourado segue na zona de rebaixamento com apenas quatro pontos, na penúltima posição. A diferença para o Corinthians, primeiro fora do Z4, é de dois pontos.

O jogo

Cruzeiro teve mais presença no ataque e criou mais oportunidades de balançar a rede. A primeira grande chance veio com Barreal, aos 27 minutos, em finalização à queima-roupa defendida por Walter. Por outro lado, o Dourado respondeu com Clayson, que chutou para fora cara a cara com Anderson. No entanto, a Raposa encontrou o gol nos acréscimos da primeira etapa, após Matheus Pereira aproveitar bom cruzamento de William e, de cabeça, confirmar a vantagem de 1 a 0 para o intervalo.

Na segunda etapa o cenário foi outro. O Cuiabá voltou melhor do intervalo e após boa jogada individual de Clayson, o atacante foi derrubado na grande área por Zé Ivaldo e o juiz marcou pênalti. Assim, Isidro Pitta deixou tudo igual no placar aos 18 minutos. No entanto, Matheus Pereira achou linda assistência para Rafa Silva recolocar a vantagem da Raposa no placar aos 21 minutos. A reta final da partida foi movimentada e ambas equipes criaram jogadas de perigo. Mas, o placar de 2 a 1 prevaleceu até o apito final.

CRUZEIRO 2X1 CUIABÁ

8ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 13/06/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Cruzeiro: Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Kaiki Bruno (Villalba, aos 23′ do 2t); Lucas Romero (Ramiro, aos 33′ do 2t), Lucas Silva (Vitinho, aos 23′ do 2t) e Matheus Pereira; Álvaro Barreal (Japa, aos 4′ do 2t), Gabriel Veron (Robert, aos 23′ do 2t) e Rafa Silva. Técnico: Fernando Seabra.

Cuiabá: Walter; Railan, Marllon, Alan Empereur, Ramon; Lucas Mineiro, Denilson (Cuiabá Esporte Clube

Luciano Giménez, aos 40′ do 2t), Max (Guilherme Madruga, aos 31′ do 2t); Jonathan Cafu (Eliel, aos 13′ do 2t), Clayson (André Luís, aos 31′ do 2t), Isidro Pitta. Técnico: Petit.

Gols: Matheus Pereira, aos 47′ do 1t (1-0); Isidro Pitta, aos 18′ do 2t (1-1); Rafa Silva, aos 21′ do 2t (2-1)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Auxiliares: Renan Aguiar da Costa (CE) e José Moracy de Sousa e Silva (CE)

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

Cartões amarelos: Rafa Silva, Anderson, Matheus Pereira e Fernando Seabra (CRU); Ramon e Marllon (CUI)

