Com a presença de Neymar, Flamengo vence Grêmio e volta à liderança

Com a presença ilustre de Neymar em um dos camarotes e a quase 52 mil torcedores, o Flamengo venceu o Grêmio por 2 a 1, nesta quinta-feira (13/6). O jogo pelo Brasileirão foi decidido com dois golaços de Luiz Araújo, que entrou ainda no primeiro tempo no lugar de Igor Jesus, que torceu o tornozelo. O atacante ainda mandou uma na trave e deu passe para Pedro perder um gol. O Mengo entrou com vários reservas, assim como o Grêmio. Além Luiz Araújo, o garoto Lorran brilhou intensamente. Afinal fez jogadas excelentes e participou dos dois gols. Edenilson descontou no último ataque.

Com a vitória, o Flamengo reassume a liderança do Brasileirão, com 17 pontos. Mas o o Grêmio, que ainda tem dois jogos a menos, parou nos seis pontos. Dessa forma, está muito próximo da zona de rebaixamento.

Veja aqui a tabela de classificação do Brasileirão

Grêmio começa bem melhor

Com zagueiros improvisados na lateral esquerda (Léo Pereira) e no meio (Léo Ortiz como primeiro volante) o Flamengo demorou a encaixar o seu jogo. Assim, foi o Grêmio que construiu três bons ataques em velocidade buscando JP Galvão. Num deles, Igor Jesus salvou ao bloquear o chute de Pavón. No outro JP rolou para Pavón chutar com perigo por cima do travessão. Aliás, Pavón era o cara gremista, que então mandava no jogo e parecia que jogava em casa. Num ataque, tocou para João Pedro, que encobriu Rossi. Mas Fabrício Bruno mandou a escanteio.

Flamengo faz duas substituições e sai na frente

O Flamengo só foi assustar para valer numa bola cabeçada de Leo Ortiz, aos 15 minutos, e num chute de Lorran. O time estava mal. Para piorar, aos 25, Cebolinha teve de sair, ao sentir fisgada ao cobrar uma falta. Entrou Bruno Henrique. Três minutos depois, ao tentar dividir com Everton Galdino, Igor Jesus – que era o melhor do Fla – torceu o tornozelo esquerdo e teve de sair (aos prantos. Em seu lugar entrou Luiz Araújo, com Gerson recuando.

Que golaço. Até Neymar vibrou

Depois dos 30 minutos, o Fla começou a pressionar. Assim, teve a sua primeira chance real aos 39. A bola puxada por Lorran chegou em Luiz Araújo que chutou na trave de Rafael Cabral. Porém, dois minutos depois, Luiz Araújo recebeu de Wesley, após jogada iniciada por Lorran, e da entrada da área mandou a bomba no ângulo. Golaço. Até Neymar vibrou.

Segundo tempo animado

A torcida do Fla celebrou quando, aos oito minutos, o juiz marcou pênalti de Bruno Henrique em Kannemann. Mas o árbitro foi ao VAR e anulou. O Flamengo era superior e quase ampliou quando Lorran cobrou escanteio e David Luiz cabeceou no travessão. Em outro escanteio cobrado por Lorran, Pedro chutou por cima do travessão. Aos, aos 23 veio o segundo gol. Lorran puxou um contra-ataque, serviu Pedro e este rolou para Luiz Araújo: 2 a 0. Mais um belo gol. No fim, Pedro só não ampliou (em passe de Luiz Araújo) por causa de grande defesa de Rafael Cabral. Mas nos acrérscimos, no último ataque do jogo, Edemnilson descontou para o Grêmio. Mas não dava tempo para nada.

FLAMENGO 2X1 GRÊMIO

Oitava rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 13/6/2024

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público presente: 51.785

Público pagante: 48.164

Renda: R$ 2.744.938,00

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Léo Ortiz (Everton Araújo, 37’/2ºT), Igor Jesus (Luiz Araújo, 28’/1ºT), Lorran (Victor Hugo, 37’/2ºT) e Gerson; Everton Cebolinha (Bruno Henrique, 25’/1ºT) e Pedro. Técnico: Tite.

GRÊMIO: Rafael Cabral; João Pedro (Fábio, 30’/2ºT), Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Pepê (Carballo, 30’/2ºT) e Cristaldo; Pavón (Nathan Fernandes, 12’/2ºT), Everton Galdino (Edenilson, 30’/2ºT) e JP Galvão (Natan, 37’2ºT) . Técnico: Renato Gaúcho

Gols: Luiz Araújo, 41’/2ºT (1-0); Luiz Araújo, 22’/2ºT (2-0); Edenílson, 50’/2ºT (2-1)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

VAR: Igor Junio Benevenuto (MG-FIFA)

Cartões amarelos: Wesley, Pedro, Tite (FLA); João Pedro, Everton Galdino, Carballo, Reinaldo (GRE)

