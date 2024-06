Euro 2024: as seleções do Grupo D; França e Holanda medem forças

A Eurocopa 2024 é palco comum para o desfile de estrelas, e o grupo C recebe uma das principais do torneio: Kyllian Mbappé. Referência na poderosa França, o novo craque do Real Madrid quer aproveitar a competição na Alemanha para apagar o vexame de 2020, quando foram eliminados ainda nas oitavas de final. No primeiro passo para isso, os franceses dão o primeiro passo em uma chave de favoritos claros, com Polônia, Holanda e Áustria.

A tendência é da França “sobrar” na fase inicial. A seleção manteve a base que foi vice-campeã da Copa do Mundo de 2022 e terá como principal adversário os holandeses. Ainda assim, o encontro entre as equipes nas eliminatórias mostrou o motivo da balança pesar mais a favor dos Bleus: 4 x 0, fora o passeio. A Laranja Mecânica ainda terá desfalques importantes para a Euro.

As duas equipes tradicionais podem ser o palpite lógico para ficarem com as vagas do grupo, mas Áustria e Polônia não vão vender barato. O lado austríaco confiou no técnico Ralf Rangnick, ex-Manchester United, para implementar o esquema tático que o mesmo internalizou nos times da Red Bull, como Leipzig e Salzburg. O resultado foi uma campanha de destaque nas eliminatórias. Já os poloneses nunca podem ser carta fora do baralho, principalmente por terem Robert Lewandowski como camisa 9, ex-melhor do mundo.

Confira em mais detalhes, a seguir, as principais informações sobre a chave D da Eurocopa.

Polônia - Toca no 9 e reza

Polônia vê Lewandowski como esperança para peitar gigantes no grupo (foto: AFP)

O desempenho ruim na Copa do Mundo do Catar fez a Polônia mudar os rumos e escolher o português Fernando Santos para liderar a equipe. A troca no cargo, no entanto, foi um fracasso. O técnico campeão da Euro em 2016 durou apenas seis jogos antes da demissão e deixou a equipe em situação complicada no grupo, atrás de Albânia e República Tcheca. Quem assumiu foi Michael Probierz, que fez o necessário para a conquista da vaga na repescagem.

A campanha antes de desembarcar na Alemanha não dá motivos para o torcedor esperar muito da equipe, mas a confiança no craque Robert Lewandowski já é suficiente para ter um pequeno fio de esperança. Ainda referência em uma seleção em processo de renovação, o artilheiro lida com um problema físico e deve perder a estreia.

Esquema tático: 3-5-2

Técnico: Michael Probierz

Melhor campanha: quartas de final (1) - 2016

Odd do CB: Azarão do grupo

Escalação: Szczesny; Bednarek, Dawidowicz e Kiwior; Frankowski, Slisz, Moder, Zielinski e Zalewski; Swiderski e Lewandowski.

O cara: Lewandowski

Holanda - Saudade do que já fomos um dia

Virgil Van Dijk é o craque de uma Holanda instável (foto: AFP)

Já são 20 anos desde a última semifinal e 36 do único título de Euro da Holanda. Da seleção que encantava nos anos 1970 para hoje, a Laranja Mecânica precisa de óleo para recolocar as engrenagens em funcionamento, mas a equipe apresenta mais questionamentos do que certezas.

O técnico Ronald Koeman, campeão como jogador em 1988, retornou para a segunda passagem no comando do time nacional e terá problemas para resolver. O maior deles é a ausência do meia Frankie De Jong. Peça importante na faixa central, o jogador do Barcelona está fora por lesão e vai fazer falta na transição da zaga, liderada por Virgil Van Dijk, para a dupla de ataque Depay e Gakpo. O plantel é sólido e possui bons nomes, porém se repetir o nível de atuação das eliminatórias, quando teve mais dificuldade do que o imaginado e sequer conseguiu fazer sombra para a França, talvez essa Holanda lembre mais o time que sequer se classificou em 2016 do que os semifinalistas de 2000 e 2004.

Esquema tático: 3-5-2

Técnico: Ronald Koeman

Melhor campanha: campeão (1) - 1988

Odd do CB: Corre por fora

Escalação: Flekken; Geertruida, Van Dijk e Aké; Dumfries, Reijnders, Veerman, Schouten e Van de Ven; Depay e Gakpo.

O cara: Van Dijk

Áustria - Pelos que não vieram

Áustria não terá a presença de Alaba em campo; machucado, jogador do Real Madrid fará parte da comissão técnica (foto: AFP)

Estava tudo indo bem para a Áustria. A boa campanha nas eliminatórias, com seis vitórias e apenas uma derrota, além de bater a Alemanha em amistoso, fizeram o momento crescer à favor da equipe. No entanto, o sorteio no grupo com França e Holanda já não era o que os austríacos sonhavam, mas a situação mudou de panorama com a lesão do craque do time David Alaba, bem como do meia Xaver Schlager. De quebra, o técnico Ralf Rangnick ainda virou alvo do Bayern de Munique semanas antes da estreia, mas escolheu a permanência.

Sem algumas peças importantes e em uma chave difícil, a missão caiu nos ombros de Sabitzer, um dos destaques do Dortmund no vice da Liga dos Campeões, e de Konrad Laimer, do Bayern. A dupla é quem faz funcionar o esquema implementado por Rangnick, de pressão alta, transição rápida e velocidade que fez a Áustria se destacar na campanha de classificação, então há esperança no horizonte para manter o sucesso da fórmula.

Esquema tático: 4-2-3-1

Técnico: Ralf Rangnick

Melhor campanha: oitavas de final (1) - 2020

Odd do CB: Briga por mata-mata

Escalação: Pentz; Mwene, Dando, Wober e Posch; Seiwald e Laimer; Sabitzer, Schmid e Baumgartner; Gregoritsch.

O cara: Sabitzer

França - O mundo já foi, agora é a Europa

Mbappé carrega o favoritismo com a França, apesar das campanhas ruins do país nas últimas Euros (foto: AFP)

É difícil falar de alguma competição de seleções sem citar a França como uma das favoritas. E mérito dela. Campeã do mundo em 2018 e finalista em 2022, o plantel liderado por Kyllian Mbappé tem a Euro como um asterisco no currículo recente. O vice jogando em casa em 2016, seguido pela eliminação precoce nas oitavas em 2020, coloca pressão nos Les Bleus para performar em alto nível quando o assunto é futebol europeu.

Apesar da saída dos veteranos Lloris e Varane, o técnico Didier Deschamps, no comando desde 2012, apostou na continuidade do elenco que foi para o Catar. Mbappé ainda é a referência e o cara da decisão, com apoio de Griezmann, agora com papel maior no meio campo, e dos jovens Dembelé, Tchouaméni, Camavinga e Theo Hernandez. Qualidade não falta, mas para voltar a dominar o velho continente será preciso transformar o talento em resultado e contar um pouco com a sorte, já que as últimas três eliminações em Euro ou Copa vieram nos pênaltis ou prorrogação.

Esquema tático: 4-3-3

Técnico: Didier Deschamps

Melhor campanha: campeão (2) - 1984 e 2000

Odd do CB: Quer a taça!

Escalação: Maignan; Koundé, Konaté, Upamecano e T. Hernandez; Tchouaméni, Rabiot e Griezmann; Dembelé, Thuram e Mbappé.

O cara: Mbappé

Agenda de partidas:

Primeira rodada

Polônia x Holanda, domingo (16/6), às 10h

Áustria x França, segunda (17/6), às 16h

Segunda rodada

Polônia x Áustria, sexta-feira (21/6), às 13h

Holanda x França, sexta-feira (21/6), às 16h

Terceira rodada

Holanda x Áustria, terça-feira (25/6), às 13h

França x Polônia, terça-feira (25/6), às 13h