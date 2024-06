Chapecoense vence o Amazonas em Manaus pela Série B

A Chapecoense foi ao norte do país e voltou com três pontos importantes na Série B do Brasileirão. Na noite desta quinta-feira, derrotou o Amazonas, em Manaus, por 1 a 0, gol de Bruno Leonardo, e se consolidou no meio da tabela da competição, no 12º lugar, com 14 pontos. Os donos da casa, todavia, estacionaram nos 11 e caíram para a décima terceira posição.

A Chape, agora, busca manter a boa fase na próxima segunda (17), na Arena Condá, diante do Operário. Já o Amazonas entra em campo no dia seguinte, contra o Novorizontino, no interior paulista.

Primeiro tempo

O jogo começou com o Amazonas controlando mais a posse de bola, enquanto a Chapecoense, entretanto, optou por explorar os contra-ataques. A primeira oportunidade foi do time amazonense. Aos 9 minutos, Matheus Serafim teve a chance de abrir o placar ao receber livre na frente, mas acabou chutando para fora. A Chapecoense equilibrou a partida, mas não conseguiu criar uma oportunidade clara de gol. Após um período de equilíbrio, o Amazonas voltou a ter uma chance, desta vez com Sassá, aos 25 minutos, que recebeu um passe de Serafim pela esquerda, mas também errou o chute. As respostas da Chapecoense vieram em chutes de fora da área, feitos por Foguinho, Rafael Carvalheira e Mancha.

Chapecoense marca no segundo tempo

Assim como na primeira etapa, o Amazonas deu as cartas no início da segunda, obrigado o goleiro Marcão a fazer intervenções importantes. Desta vez, porém, a resposta da Chape foi além dos chutes de fora da área do primeiro tempo. Muito além, afinal. Aos 22 minutos, após cobrança de escanteio, Marcelinho desviou e Bruno Leonardo completou para dar a vantagem aos catarinenses. O gol abalou os donos da casa, que só criaram nos acréscimos, em cabeçada de Diogo Silva na trave.

