Lucas Moura aprova empate do São Paulo fora de casa

Lucas Moura gostou do desempenho do São Paulo fora de casa

No Heriberto Hulse, Internacional e São Paulo empataram sem gols, em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado pouco ajudou o Tricolor Paulista, pois o time caiu para a quinta colocação do torneio nacional.

Logo depois do jogo, o atacante Lucas Moura, o melhor do time, vibrou com o resultado, já que o São Paulo conquistou um ponto longe dos seus domínios.

“Agora é recuperar bem, temos dois dias pra descansar e jogar o clássico domingo. Ajustar detalhes para fazer bom jogo. A equipe se comportou bem, Brasileirão é guerra”, afirmou.

Agora, o Tricolor Paulista ganha dois dias de recuperação e volta a campo no domingo (16) para medir forças diante do Corinthians, na Neo Química Arena. Nesta temporada, em jogo disputado na casa do Alvinegro, o São Paulo conseguiu vencer e busca a segunda vitória no estádio rival.

São Paulo perdeu chances

Apesar de aparecer bem dentro de campo, o camisa 7 perdeu duas grades oportunidades para marcar. Em ambas, o camisa 7 parou em boas defesas do goleiro Fabricio.

