Melhor em campo, Estêvão analisa vitória do Palmeiras sobre o Vasco

O Palmeiras voltou a ter uma grande atuação no Campeonato Brasileiro e venceu o Vasco por 2 a 0 nesta quinta-feira (13), no Allianz, em partida válida pela 8ª rodada da competição. A boa partida, no entanto, passou muito pela noite iluminada do jovem Estêvão, melhor em campo e autor de duas assistências para os gols de Piquerez e Rony.

Dessa maneira, o jovem promissor do Palmeiras concedeu entrevista após a partida e analisou o triunfo do Verdão nesta quinta-feira.

“Assumir isto (ser o destaque do Palmeiras) é muito envolvendo o time. Se o time estiver bem, o individual sai. Hoje a gente pode ser feliz, fez um excelente jogo, pude dar duas assistências. Precisávamos de um jogo desse para dar continuidade e fazer jogos melhores”, explicou.

Formado nas categorias de base do Palmeiras, Estêvão já tem negociação avançada com o Chelsea, da Inglaterra. No entanto, ele só poderá se apresentar ao novo clube no próximo ano, quando completar 18 anos, após a disputa do Mundial de Clubes em novo formato. Ao mesmo tempo, o camisa 41 assume a posição de ‘xodó’ da torcida após a saída de Endrick para o Real Madrid.

O garçom da noite bagunça & rabisca até servir… ???? QUE PARTIDAÇA, CRIA! ????#AvantiPalestra #PALxVAS#JuntosNoBrasileirão pic.twitter.com/lSds7vHomY — SE Palmeiras (@Palmeiras) June 14, 2024

Ao mesmo tempo, a vitória sobre o Vasco deixou o Palmeiras com 14 pontos em oito jogos, na sexta colocação, a três pontos dos líderes Flamengo e Bahia.

Por fim, o próximo compromisso do time comandado pelo técnico Abel Ferreira será na segunda-feira (17), contra o Atlético-MG, fora de casa.

