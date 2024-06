Neymar chama Flamengo de ‘2° clube do coração’ e deixa mistério no ar

Neymar esteve presente na vitória do Flamengo sobre o Grêmio, nesta quarta-feira (13), no Maracanã. O craque afirmou que o Rubro-Negro é seu segundo time, e expressou o desejo de um dia defender o clube da Gávea.

” Sempre disse isso (que quero jogar no Flamengo). Obviamente, o Flamengo é meu segundo time do coração, porque meu primeiro é o Santos. Com todo o respeito ao time que me criou e do qual sou fã desde pequeno, mas tenho um carinho muito grande pelo Flamengo e, claro, seria um prazer enorme se um dia eu pudesse jogar aqui. Não sei (se um dia jogarei no Flamengo), isso só Deus sabe. Ainda tenho contrato no Al-Hilal, continuo por lá, mas não sei. O futuro ninguém sabe”, disse Neymar para a Fla-TV.

Neymar recebeu convite de Gabigol

Neymar, aliás, assistiu ao jogo no camarote. O jogador, que está de férias do Al-Hilal, da Arábia Saudita, afirmou que Gabigol o convidou para ir ao Maracanã.

“Para mim, é um prazer enorme estar aqui para assistir ao Flamengo. O Gabi me convidou, falou para eu vir vê-lo jogar. Então vim prestigiar, não só ele, mas tenho outros amigos também no Flamengo. Então é uma honra muito grande estar aqui”, finalizou Neymar.

