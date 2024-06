Eurocopa 2024: conheça as seleções do Grupo A

A Eurocopa de 2024 vai começar. Anfitriã da competição neste ano, a Alemanha recebe a Escócia, nesta sexta-feira (14), às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, pelo jogo de abertura. A seleção alemã busca o tetracampeonato e é uma das candidatas ao título, mas terá que passar por Escócia, Hungria e Suíça na fase de grupos para chegar ao mata-mata. Veja abaixo as principais informações do Grupo A:

Jogos do Grupo A

14/6 – Alemanha x Escócia – 16h

15/6 – Hungria x Suíça – 10h

19/6 – Alemanha x Hungria – 13h

19/6 – Escócia x Suíça – 16h

23/6 – Suíça x Alemanha – 16h

23/6 – Escócia x Hungria – 16h

OBS: As emissoras que têm os direitos de transmissão são: TV Globo, CazéTV e SporTV

Alemanha

A anfitriã disputará a Eurocopa pela 14ª vez na história. A tricampeã europeia chegou pelo menos na semifinal em três das últimas quatro edições e é a maior vencedora da competição junto com a Espanha. Será a segunda vez que o país será sede da competição – em 1988 foi eliminada na semifinal. A seleção comandada pelo técnico Julian Nagelsmann aposta na mescla entre a experiência de nomes como o goleiro Manuel Neuer, do Bayern de Munique, e jovens como Florian Wirtz, campeão alemão com o Bayer Leverkusen. O meia Toni Kroos, do Real Madrid, vai se aposentar do futebol após a Euro.

Convocados

Goleiros: Manuel Neuer (Bayern Munich), Marc-Andre Ter Stegen (Barcelona) e Oliver Baumann (Hoffenheim)

Defensores: Antonio Rudiger (Real Madrid), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Maximilian Mittlestadt (Stuttgart), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Waldemar Anton (Stuttgart), Benjamin Henrichs (RB Leipzig) e David Raum (RB Leipzig)

Meias: Joshua Kimmich (Bayern Munich), Ilkay Gundogan (Barcelona), Pascal Gross (Brighton), Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Chris Fuhrich (Stuttgart), Aleksandar Pavlovic (Bayern Munich), Leroy Sane (Bayern Munich), Toni Kroos (Real Madrid), Jamal Musiala (Bayern Munich) e Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Atacantes: Niclas Fullkrug (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Thomas Muller (Bayern Munich), Deniz Undav (Stuttgart) e Maximilian Beier (Hoffenheim)

Escócia

Após se classificar com o segundo lugar do Grupo A das Eliminatórias, a Escócia disputará a competição pela 4ª vez na história e busca avançar às oitavas de final pela primeira vez. O técnico Steve Clarke convocou nomes conhecidos do futebol inglês, como o lateral-esquerdo Andy Robertson, do Liverpool, e os meias Billy Gilmour, do Brighton, John McGinn, do Aston Villa, e Scott McTominay, do Manchester United.

Convocados

Goleiros: Angus Gunn (Norwich City), Zander Clark (Rangers) e Liam Kelly (Motherwell)

Defensores: Andy Robertson (Liverpool), Kieran Tierney (Real Sociedad), Jack Hendry (Al Ettifaq), Ryan Porteous (Watford), Liam Cooper (Leeds United), Scott McKenna (FC Copenhagen), Grant Hanley (Norwich City), Greg Taylor (Celtic), Anthony Ralston (Celtic) e Ross McCrorie (Bristol City)

Meias: Callum McGregor (Celtic), Ryan Christie (Bournemouth), Billy Gilmour (Brighton & Hove Albion), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich City), Scott McTominay (Manchester United), Stuart Armstrong (Southampton) e Ryan Jack (Rangers)

Atacantes: Che Adams (Southampton), Lawrence Shankland (Hearts), James Forrest (Celtic), Tommy Conway (Bristol City) e Lewis Morgan (New York Red Bulls)

Hungria

A seleção húngara nunca mais encantou o futebol mundial como na década de 50 quando brilhou sob o talento do craque Férenc Puskás. Entretanto, a Hungria se classificou em primeiro lugar no Grupo G das Eliminatórias da Eurocopa e sonha com uma vaga nas oitavas de final, mas não deve passar da fase de grupos. Esta será a quinta participação na competição, onde obteve como melhor resultado apenas o terceiro lugar na edição de 1964, na Espanha. O principal destaque da equipe é o goleiro Peter Gulacsi, do RB Leipzig, da Alemanha, e o meia Dominik Szoboszlai, do Liverpool, da Inglaterra.

Convocados

Goleiros: Peter Gulacsi (RB Leipzig), Denes Dibusz (Ferencvaros) e Peter Szappanos (Paksi FC)

Defensores: Botond Balogh (Parma), Endre Botka (Ferencvaros), Marton Dardai (Hertha Berlin), Attila Fiola (Fehervar), Milos Kerkez (Bournemouth), Adam Lang (Omonia Nicosia), Willi Orban (RB Leipzig), Zsolt Nagy (Puskas Akademia), Attila Szalai (Hoffenheim) e Loic Nego (Le Havre)

Apoiadores: Bendeguz Bolla (Servette), Daniel Gazdag (Philadelphia Union), Krisztofer Horvath (Kecskemeti), Laszlo Kleinheisler (Hajduk Split), Mihaly Kata (MTK Budapest), Adam Nagy (Spezia), Andras Schafer (Union Berlin), Dominik Szoboszlai (Liverpool) e Callum Styles (Barnsley)

Atacantes: Roland Sallai (Freiburg), Martin Adam (Ulsan HD), Barnabas Varga (Ferencvaros) e Kevin Csoboth (Ujpest FC)

Suíça

Após se classificar em segundo lugar no Grupo I das Eliminatórias, a Suíça disputará a Eurocopa pela 6ª vez em sua história. Todas as participações aconteceram a partir da edição de 1996, na Inglaterra. Desde então, ficou de fora apenas nas edições de 2000 e 2012. Na Euro de 2020, que teve sede múltipla em toda a Europa, obteve a sua melhor campanha com a eliminação nas quartas de final. Os principais nomes da seleção suíça são os veteranos meias Shaqiri, do Chicago Fire, dos Estados Unidos, e Xhaka, do Bayer Leverkusen, da Alemanha, mas conta com outros nomes de destaque como os goleiros Kobel, do Borussia Dortmund, da Alemanha, e Sommer, da Inter de Milão, da Itália, além do zagueiro Akanji, do Manchester City e dos atacantes Embolo, do Monaco, da França, e Okafor, do Milan, da Itália.

Convocados

Goleiros: Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient) e Yann Sommer (Inter Milan)

Defensores: Manuel Akanji (Manchester City), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Ricardo Rodriguez (Torino), Fabian Schär (Newcastle United), Leonidas Stergiou (VfB Stuttgart), Silvan Widmer (Mainz 05) e Cédric Zesiger (VfL Wolfsburg)

Apoiadores: Michel Aebischer (Bologna), Remo Freuler Bologna), Ardon Jashari (Luzern), Fabian Rieder (Rennes), Xherdan Shaqiri (Chicago Fire FC), Vincent Sierro (Toulouse), Granit Xhaka (Bayer Leverkusen) e Denis Zakaria (Monaco)

Atacantes: Zeki Amdouni (Burnley), Kwadwo Duah (Ludogorets Razgrad), Breel Embolo (Monaco), Dan Ndoye (Bologna), Noah Okafor (Milan), Renato Steffen (Lugano), Ruben Vargas (Augsburg), Andi Zeqiri (Genk) e Steven Zuber (AEK)

