Cruzeiro está perto de contratar volante da seleção do Paraguai

Peralta só poderá estrear a partir de 10 de julho no Cruzeiro - (crédito: Norberto Duarte/AFP via Getty Images)

O Cruzeiro está perto de oficializar mais um reforço para a sequência da temporada. Trata-se do volante Fabrizio Peralta, que atua no Cerro Porteño e chegaria em definitivo à Toca da Raposa. O jogador está a serviço da seleção do Paraguai para a disputa da Copa América.

O acerto foi revelado pela “ABC TV”, do Paraguai. Dessa maneira, falta apenas a assinatura do contrato para que o volante, de 21 anos, seja jogador do Cruzeiro. Isso porque a diretoria celeste, o staff e o Cerro Porteño já estão acertados.

Peralta tem contrato com o clube uruguaio até 2026. Assim, o Cruzeiro terá que abrir os cofres para garantir a contratação, que gira em torno de 3 milhões de dólares (aproximadamente R$ 16 milhões). O tempo de contrato não foi revelado.

O volante foi convocado para os amistosos preparatórios do Paraguai para a Copa América. Como a lista final ainda não foi divulgada, não se sabe se ele estará na competição, mas a tendência é que esteja. Contudo, ele só poderia estrear no Cabuloso após o dia 10 de julho, data que abre a janela de transferências e, assim, pode ser inscrito.

Peralta já atu0u no sub-20 do Flamengo

Essa não será a primeira experiência de Peralta no futebol brasileiro. Após ser revelado pelo Cerro Porteño, o volante foi emprestado ao sub-20 do Flamengo, em 2021. Todavia, acabou retornando ao clube paraguaio no ano seguinte, para atuar no time principal. Até o momento, são três gols e três assistências em 36 jogos pela equipe.

Caso a tendência se confirme e ele assine com o Cruzeiro, será a quarta contratação de Pedro Lourenço, novo sócio majoritário da SAF cruzeirense. Anteriormente, o goleiro Cássio e o atacante Kaio Jorge já haviam sido confirmados. O clube tem também um acordo verbal com o Independiente del Valle por Lautaro Díaz, que deve fazer exames médicos na próxima semana, em Belo Horizonte.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.