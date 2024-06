Thiago Almada, do Atlanta United, volta ao radar do Botafogo

O Botafogo segue na busca por reforços, sobretudo na criação da equipe. Assim, um nome, que esteve em pauta na primeira janela de transferência da temporada, voltou ao radar do clube carioca. Trata-se do meio-campista argentino Thiago Almada, do Atlanta United. A informação é do portal “ge”.

Antes de oficializar a contratação de Luiz Henrique, o Alvinegro ofereceu 20 milhões de euros (R$ 206 milhões, na cotação da época) pelo jogador, porém o clube norte-americano recusou e impossibilitou a sequência da transação.

Nome agrada Textor

Dono da SAF alvinegra, John Textor, aprova o nome e admira o talento do argentino, assim como acompanha de perto o futebol dos Estados Unidos.

“Eu respeito o clube onde ele joga. Você não vai em um clube e tira um jogador na primeira semana da temporada. Ele foi eleito o melhor jogador do ano na MLS. Então quando você fala de jogador desse nível, você fala com o clube. Felizmente nós não temos que ir a empresários. Essa é a relação que temos nos Estados Unidos. Eles sabem que a gente gosta dele. Quando eles estiverem prontos para vendê-lo, estaremos prontos para conversar. É como o Luiz Henrique”, disse Textor, em março.

“Em dois anos esses caras estarão na Europa valendo de 40 a 60 milhões de dólares. Nós gostamos do Almada, temos interesse, não apresentamos proposta escrita, mas deixamos claro nosso interesse. Eles também o amam, assim como a torcida do Atlanta. Então ele deve permanecer no Atlanta até eles estarem prontos para negociar”, completou.

Porta de entrada para a Europa

Revelado pelo Vélez Sarsfield e na MLS desde 2022, o argentino já afirmou que o desejo seria uma transferência para o futebol europeu. Além do Botafogo, o Boca Juniors também segue de perto a situação do atleta.

O Atlanta United esperava receber algo próximo a 30 milhões de euros (R$ 174 milhões) pelo jogador, entretanto nenhuma das cifras apresentadas chegaram perto. Textor acredita que o projeto do Glorioso possa atraí-lo, como aconteceu com Luiz Henrique, visto que o norte-americano possui outros clubes em seu cartel como Lyon, Crystal Palace e RWD Molenbeek, sendo porta de entrada para o futebol europeu.

Por outro lado, o Atlanta sabe que a próxima janela de transferências pode ser a última oportunidade para ter um bom lucro com o jogador. Afinal, ele tem contrato até 2025 e pode assinar pré-contrato com outra equipe a partir de dezembro.

Depois de ter estreado pelo Vélez em 2018, o jogador acertou com o clube norte-americano em 2022 e tem quatro gols e duas assistências em 14 jogos na atual temporada da MLS. Além disso, foi campeão mundial com a Argentina em 2022, no Catar.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.