Álvaro Pacheco vê evolução no Vasco, mas foca no trabalho defensivo: ‘Parte do processo’

O Vasco voltou a campo nesta quinta-feira (13), porém não conseguiu fazer frente ao Palmeiras, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar disso, o técnico Álvaro Pacheco enxergou evolução na equipe, mesmo com a derrota por 2 a 0. Com a pior defesa da competição, o português sabe que precisa melhorar o desempenho e afirmou que isso acontecerá com trabalho a longo prazo, jogo a jogo.

“Trabalhar. Isso que precisa para melhorar. A interpretação do jogo da nossa linha defensiva e do meio de campo vem com o trabalho. É um problema que estamos tendo. Do último jogo para cá, a equipe já melhorou. Temos que seguir evoluindo, jogo a jogo, para outros patamares que pretendemos ir”, disse.

“Faz parte do processo. Estivemos melhores hoje. Se vocês repararem, no primeiro gol, tivemos superioridade numérica dentro da área, mas não protegemos aquele espaço. Tivemos a capacidade de descer e proteger. Agora o próximo passo é mostrar onde eles devem proteger”, completou.

Conhecimento do elenco

O comandante disse que não irá criticar os jogadores que tem nas mãos e que está no trabalho de conhecimento mais profundo do elenco. Nas duas partidas em que esteve à beira do campo, ele viu o Cruz-Maltino sofrer oito gols, sendo seis só na goleada para o Flamengo.

“É evidente que com este tempo que eu tenho de treinamento, tenho um conhecimento mais profundo daquilo que é o elenco. Mas enquanto treinador, os meus jogadores são os meus jogadores. Eu não posso vir para uma coletiva e criticar aqueles jogadores que estão a trabalhar comigo e estão a dar o máximo que neste momento eles conseguem”, afirmou.

Por fim, com 6 pontos, na 14ª posição, o Vasco volta a campo no próximo domingo (16) para medir forças com o Cruzeiro, às 18h30 (de Brasília), em São Januário. O confronto é válido pela 9ª rodada do Brasileirão.

