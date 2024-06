Marchesín vira reserva do Grêmio e discorda de rodízio: ‘Tem que respeitar’

RS - FUTEBOL/CONMEBOL LIBERTADORES 2024 /GREMIO X THE STRONGEST - ESPORTES - Lance da partida entre The Stronges e Gremio disputada na noite desta terca-feira, no Est..dio Hernando Siles, em La Paz, valida pela Conmebol Libertadores 2024. FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA - (crédito: Lucas Uebel/Gremio FBPA)

A derrota do Grêmio por 2 a 1 para o Flamengo deixou a equipe gaúcha próxima à zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O resultado negativo também escancarou o debate a uma estratégia que o técnico Renato Portaluppi adotou. Trata-se do rodízio entre os goleiros. Isso porque após Marchesín atuar nos seguidos jogos da Libertadores, Rafael Cabral ganhou a titularidade contra o Rubro-negro.

Após o confronto, o arqueiro argentino frisou que a sua ida para o banco de reservas foi por opção da comissão técnica. Além disso, indicou que estava fisicamente apto para entrar em campo. Havia a possibilidade também de Marchesín virar desfalque por lesão, porém os exames de imagem não apontaram o problema.

“Estou bem. Foi opção do treinador e tem que respeitar. Somos um grupo e qualquer um pode jogar. Fiz os exames médicos e não tive lesão. Contra o Estudiantes estava com um desconforto, mas treinei bem durante toda a semana. É decisão do treinador e tem que respeitar”, detalhou o goleiro.

Posteriormente, na coletiva, o treinador Renato Portaluppi esclareceu as razões que o levaram a adotar o rodízio na meta do Grêmio. Por sinal, ele foi categórico ao afirmar que seguirá com esta estratégia.

“Eu tenho três bons goleiros. O rodízio vai continuar, até porque o Rafael Cabral não pode jogar a Libertadores. Então tenho que deixar os goleiros com ritmo de jogo. Tenho que dar ritmo para eles e é o que eu tenho feito. Toda a vez que eu chamo, tem dado conta do recado. O rodízio vai continuar, sim”, apontou o comandante do Imortal.

Grêmio viaja ao Espirito Santo para sequência na Série A

Em seguida, o Tricolor Gaúcho vai para Cariacica, no Espírito Santo. Afinal, seu compromisso seguinte no Campeonato Brasileiro será diante do Botafogo. O embate pela nona rodada do torneio ocorrerá no estádio Kléber Andrade, às 18h30, no próximo domingo (16). Mesmo com o revés para o Flamengo, o Grêmio permaneceu na 13ª colocação, com seis pontos.

