Reforço do Boca Juniors, Medel se despede do Vasco: ‘Foi de corpo e alma’

O Vasco anunciou a rescisão do zagueiro Medel na tarde desta quinta-feira (13), que está a caminho do Boca Juniors, da Argentina. Assim, o defensor utilizou suas redes sociais para se despedir do clube carioca e fez questão de ressaltar sua entrega em campo para defender a cruz de malta no peito.

“Pra valer a pena tem que ser de corpo e alma, e foi! Nunca faltou a dedicação, a garra e o amor que esse clube e a torcida merecem. Muito obrigado a toda a equipe e a todos os profissionais com generosidade e humildade me acolheram. Gratidão a toda a torcida que sempre me recebeu de maneira muito calorosa e especial. Levarei um pedaço de cada um de vocês em meu coração! Foi uma honra fazer parte do Clube de Regatas Vasco da Gama”, disse.

Reforço xeneize

O clube xeneize anunciou na noite da última quinta-feira (13) a contratação do chileno Gary Medel, de 36 anos. Nesse sentido, o jogador acertou sua rescisão com o clube horas antes de viajar para Buenos Aires e retornar ao Boca treze anos depois de sua primeira passagem. Segundo a imprensa local, o atleta assinou contrato até o fim de 2025.

Medel não atuava desde a goleada sofrida para o Criciúma, em abril, pela quarta rodada do Brasileirão. Aquela derrota ocasionou a saída do técnico Ramón Díaz, com quem o chileno tinha muito prestígio. Com isso, o jogador perdeu espaço de vez, apesar de que estava prestes a receber novas chances, agora com Álvaro Pacheco.

Por fim, o presidente Pedrinho afirmou, na última terça-feira (11), que a rescisão estava encaminhada. “Foi honesto, foi justo. Só vai ficar no Vasco quem estiver a fim de representar a camisa do clube”, afirmou.

