Abel explica por que não usou Dudu contra o Vasco: ‘Não está confortável’

O torcedor que foi ao Allianz Parque ver a vitória do Palmeiras por 2 a 0, diante do Vasco, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, também tinha a expectativa de ver Dudu novamente em campo. O atacante foi relacionado para uma partida após 10 meses e uma longa recuperação de uma cirurgia no joelho direito. Contudo, o camisa 7 nem sequer saiu do banco de reservas.

Após a partida, o técnico Abel Ferreira acabou questionado pela ausência do ídolo palmeirense. E a resposta do treinador foi simples: Dudu ainda não se sente confortável para jogar.

“Ele esteve conosco, conversei com ele há dois dias, ontem e hoje de manhã tivemos uma conversa e ele falou que não estava confortável para jogar, mas que queria estar com o grupo. Eu falei que ele é um líder e que queria que ele estivesse com o grupo, para ajudar como pudesse. É bom ver o carinho da torcida e o que eu mais quero é que ele volte com confiança, seguro. Não quero que volte não estando bem. Tivemos essa conversa e é assim que vamos fazer o melhor para o Palmeiras”, disse Abel Ferreira.

Dudu ainda não sabe quando vai jogar novamente

Dudu, aliás, entrou para o aquecimento sendo aplaudido pela torcida, cumprimentou alguns torcedores e foi motivo de cobranças nos minutos finais pedindo sua entrada. Contudo, sua ”reestreia” ficou marcada para outro dia.

A previsão é que ele voltasse a estar entre os relacionado justamente contra o Vasco. Agora, vive a expectativa de quando o camisa 7 vai voltar a entrar em campo de forma oficial novamente.

