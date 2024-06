Léo Ortiz sobre nova função no Flamengo: ‘Dei conta do recado’

Léo Ortiz teve um papel importante na vitória do Flamengo diante do Grêmio por 2 a 1 no Maracanã. O zagueiro, em virtude dos desfalques no meio-campo, jogou improvisado de volante. O jogador concedeu uma entrevista depois da partida e comentou sobre sua função em campo.

LEIA MAIS: Neymar chama Flamengo de ‘2° clube do coração’ e deixa mistério no ar

“É lógico que tenho um pouco de entendimento da função, até por isso que fui escolhido. Afinal, fui volante durante boa parte na base no Inter. No entanto, fazia muito tempo que não começava um jogo assim. Eu comecei como zagueiro contra o Bolívar, acabei indo ali para o meio para ajeitar um pouco nossa formação. São valências totalmente diferentes, isso me exigiu muito fisicamente. Mas acho que dei conta do recado”, disse Léo Ortiz na zona mista do Maracanã.

“Como eu disse, é uma função diferente, uma função que me exigiu muito fisicamente, até no final estava com cãibras na perna. Portanto, foi realmente bem complicado, mas fico feliz por ter contribuído. Acho que não era um momento de fazer muito mais porque não é a minha função, mas deu para ajudar”, completou Léo Ortiz.

Desfalques do Flamengo

Tite contou com muitos desfalques na quinta-feira (13/06). Afinal, Varela, Viña, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta estão servindo suas respectivas seleções na Data-Fifa e só devem retornar ao Rio de Janeiro nas próximas semanas. Além disso, Ayrton Lucas e Allan, lesionados, também ficaram de fora.

O Flamengo agora entra em campo no próximo domingo (16/06), diante do Athletico-PR, na Arena da Baixada, às 16h (de Brasília), pela nona rodada do Brasileirão. Com 18 pontos conquistados, os comandados de Tite estão na liderança do campeonato.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.