Efeito Neymar: torcida e jogadores fazem a festa com a presença do craque no Maracanã

Cerca de 51 mil pessoas estiveram no Maracanã para acompanhar a vitória do Flamengo diante do Grêmio. Mas, uma delas, em particular, deixou o jogo com um gostinho ainda mais especial. A presença de Neymar no estádio carioca fez com que torcedores e até mesmo jogadores fizessem a festa. O J10 mostra para você como foi a noite do craque com os rubro-negros!

Chegada de Neymar ao Maracanã

Jogador do Al-Hilal, Neymar partiu saiu Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro, de helicóptero para o jogo contra o Grêmio. A aeronave pousou em um hospital próximo ao estádio. Posteriormente, o atleta entrou em uma van rumo ao Maraca.

Assim que apareceu para o público na parte externa de um dos camarotes, Neymar virou uma grande atração no estádio. Alguns torcedores, aliás, mesmo durante a partida, gritavam o nome do craque e davam camisas para ele autografar.

No decorrer do jogo, Neymar, com a camisa de Gabigol nas costas, vibrava com alguns lances do Flamengo, como no primeiro gol de Luiz Araújo. Em entrevista à “FlaTV”, ele reafirmou o seu carinho pelo Rubro-Negro, e o classificou como o seu segundo time do coração.

Reação de Neymar no gol de Luiz Araújo no Maracanã! ?????: @lucas_bayer_ pic.twitter.com/ZkpcRvNu6T — Lucas Bayer (@lucas_bayer_) June 13, 2024

Jogadores pediram fotos com Neymar

Após o fim do jogo, Neymar foi para o vestiário do Flamengo e conversou com velhos companheiros, como o zagueiro David Luiz. Com o momento especial, jogadores rubro-negros pediram fotos com o craque, que atendeu com muito carinho.

