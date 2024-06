Piquerez valoriza vitória sobre o Vasco e projeta jogo com Atlético-MG

O Palmeiras voltou aos treinos nesta sexta-feira (14), na Academia de Futebol, após vencer o Vasco por 2 a 0, na última quinta (13), no Allianz Parque, com gols de Piquerez e Rony, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Os titulares do confronto fizeram atividade regenerativa no centro de excelência, enquanto o restante foi a campo e, com o auxílio de jovens do Sub-20, realizou um coletivo.

Autor do primeiro gol do triunfo sobre o Vasco, Piquerez falou da importância dos três pontos obtidos sobre a equipe carioca. Foi o 12ª vez que o lateral-esquerdo balança as redes pelo Verdão, em 156 partidas.

“O gol foi importante pessoalmente, para retomar a confiança depois de não ficar na seleção. Um pouco triste, mas é continuar trabalhando para voltar a um bom nível e ter a possibilidade de brigar lá novamente. Com respeito ao jogo, conseguimos abrir o placar, que era o mais difícil, e o jogo ficou mais aberto para nós, para o nosso estilo de jogo. Graças a Deus, conseguimos os três pontos, que era o mais importante”, afirmou.

Piquerez elogia postura impositiva do Palmeiras

Com oito títulos pelo Palmeiras, Piquerez elogiou a atitude do time, principalmente na primeira etapa da partida.

“Importante voltar a fazer o que melhor fazemos, que é pressionar o time rival. Em nossa casa ainda, já tínhamos combinado isso e conseguimos abrir o placar e fazer os gols. Saiu tudo bem e conseguimos os três pontos, que eram importantes. Sobre a continuação do Brasileirão, conseguimos a primeira sequência de vitórias e esperamos buscar a terceira contra o Atlético-MG”, declarou.

Agora, o Alviverde mede forças com o Atlético-MG, na Arena MRV, às 20h30 (de Brasília) da próxima segunda-feira (17). Piquerez falou sobre o duelo de favoritos ao título do Brasileirão.

“O Galo tem um time forte, ainda mais na casa deles. Mas sabemos nossos pontos fortes e vamos planejar o jogo para ir lá, fazer um bom jogo e trazer os três pontos para casa”, concluiu o uruguaio, de 25 anos.

Com a vitória sobre o Vasco, o Palmeiras é o sexto colocado do Brasileirão, com 14 pontos. O grupo volta a treinar neste sábado, às 10h (de Brasília), na Academia de Futebol.

