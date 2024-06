Globo fecha com ídolo do Internacional e um ex-Seleção Brasileira como novos comentaristas

Globo investe pesado no time de comentaristas - (crédito: Divulgação)

A Globo investe pesado em novos ex-jogadores como comentaristas. Isso porque a emissora anunciou dois reforços de peso para sua equipe de comentaristas: o argentino Andrés D’Alessandro, ídolo do Internacional, e o ex-Seleção Brasileira Elano, que disputou a Copa do Mundo de 2010.

Aliás, os ex-jogadores, com vasta experiência em Copas América, integrarão o time do programa ‘Seleção Sportv’, apresentado por André Rizek, no SporTV.

Novidade na Globo

Andrés D’Alessandro, revelado pelo River Plate e campeão do Mundial Sub-20 pela Argentina em 2001, teve uma carreira marcante no Internacional. Isso porque ele atuou por 12 temporadas no clube, marcou 97 gols e conquistou 12 títulos.

“Já estou estudando as equipes de maneira intensa e observando os jogos para levar um conteúdo de qualidade e que faça diferença para o telespectador que estará nos assistindo todos os dias”, afirma D’Alessandro.

Elano, com títulos pela Seleção Brasileira, incluindo a Copa América de 2007, iniciou sua carreira no Guarani e fez história no Santos, conquistando o Campeonato Brasileiro de 2002. Após passagens por clubes na Ucrânia, Inglaterra, Turquia e Índia, retornou ao Santos em 2010 e encerrou a carreira em 2016. Como treinador, já comandou equipes como Inter de Limeira, Figueirense, Náutico e Ferroviária.

“Ver, analisar e falar de futebol é sempre muito gostoso e faz parte da minha vida. Convido todos a desfrutar dessas duas competições que reúnem o que o futebol tem de melhor. Para mim será uma honra, agora como treinador e ex-atleta, passar um pouco da minha visão de tudo o que vai rolar dentro de campo”, destaca Elano.

A Eurocopa e a Copa América, duas das principais competições continentais, terão início neste mês de junho. Aliás, a Eurocopa começa nesta sexta-feira, dia 14, com o Sportv exibindo 26 jogos. A Copa América inicia no dia 20, prometendo fortes emoções nos gramados americanos.

