Clube uruguaio pode deixar o Grupo City por custo-benefício

Um dos clubes sul-americanos que integram o Grupo City, o Montevideo City Torque pode estar com os dias contados dentro do conglomerado. Ao menos, é isso que aponta informação do jornalista uruguaio Valentin Puntigliano.

De acordo com o profissional da rádio charrúa 1330 AM, recentemente, a administração do City Torque questionou os representantes do grupo sobre receber aplicações mais robustas do conglomerado. Entretanto, como resposta, a alta cúpula do Grupo City negou tal pedido. Isso porque o entendimento é de que não houve o retorno previsto no sentido esportivo e revelação de talentos.

Não por acaso, além dessa resposta, os representantes de quem gerencia o grupo de clubes observa alternativas para seguir com atuação no Uruguai. Entretanto, em outra estrutura.

História

Fundado no ano de 2007, o então Clube Atlético Torque ascendeu para a elite de seu país no ano de 2018. Dois anos depois, a entidade radicada na capital do Uruguai se uniu ao Grupo City e tem como legado mais notório uma moderna estrutura como seu Centro de Treinamento.

Com o nome de Montevideo City Football Academy, as instalações erguidas em 2021 servem para os times masculino e feminino (tanto de base como profissional) e custaram cinco milhões de euros (R$ 26,8 milhões na cotação de momento). Na época, com direito a presença ativa do presidente do país, Lacalle Pou, na cerimônia de inauguração.

Apesar do considerável aporte estrutural, o City Torque não viveu um processo notório de transformação em caráter competitivo. Apesar da participação em instâncias iniciais de Sul-Americana e Libertadores nos últimos anos, o time de Montevidéu teve desempenho ruim no acumulado de 2023 e foi rebaixado para a segunda divisão nacional.

No continente americano, o Grupo City tem atuação direta, além da representação uruguaia, em outros dois clubes. São eles o New York City e, mais recentemente, o Bahia. Além disso, existe um acordo de colaboração em caráter de intercâmbio com outras duas equipes na América do Sul, casos de Bolívar e Guayaquil City.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.