Real Brasília x Flamengo (feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Real Brasília e Flamengo estão próximos de medir forças no Brasileirão Feminino. Afinal, os times se enfrentam neste sábado (15/06), às 21h (de Brasília), no Bezerrão, pela 13ª rodada. O confronto vale muito para ambas as equipes.

Onde assistir

A TV Brasil (canal aberto) e GOAT (Youtube) transmitem o jogo entre Real Brasília e Flamengo, pelo Brasileirão Feminino.

Como chega o Real Brasília

O Real Brasília vive um momento delicado na temporada. Afinal, as Leoas do Planalto estão na 13ª colocação do campeonato e precisam vencer para se distanciar da zona de rebaixamento. Além disso, as comandadas de Dedê Ramos vêm tendo dificuldades na parte ofensiva e não marcam um gol há duas rodadas. Assim, o técnico deve entrar em campo em um 4-3-3, com Kéké, Pityy e Nenê na frente.

Como chega o Flamengo

O Flamengo não vence há dois jogos e não tem protagonizado boas atuações. No entanto, as Meninas da Gávea estão na sétima colocação e seguem dentro da zona de classificação para as quartas de final. O técnico Maurício Salgado também deve entrar em campo em um 4-4-3. Assim, Gisseli segue responsável pela construção das jogadas ofensivas, com Gáucia, Cristiane e Naná formando um trio no ataque.

REAL BRASÍLIA X FLAMENGO

13ª rodada do Brasileirão feminino

Data e horário: 15/4/2024, 21h (de Brasília)

Local: Bezerrão, no Distrito Federal (DF)

REAL BRASÍLIA: Dida; Maria Dias, Nayara, Luciana e Vivi Acosta; Baião, Maiara Santos e Petra; Kéké, Pityy e Nenê. Técnica: Dedê Ramos.

FLAMENGO: Karol Alves; Fabi Simões, Thais Regina, Núbia e Jussinara; Djeni, Duda Francelino e Gisseli; Gáucia, Cristiane e Naná . Técnico: Maurício Salgado.

Árbitra: Adeli Mara Monteiro (SP)

Auxiliares: Anna Carolina Sales de Souza (DF) e Kinberlyn Morais Ramos (DF)

