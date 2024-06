VÍDEO! Suárez capricha em autógrafo em fã; vai virar tatuagem

Um torcedor com a camisa do Nacional, do Uruguai, fez um pedido especial a Luizito Suárez: um autógrafo com o objetivo de virar tatuagem. O jogador do Inter Miami, então, caprichou e assinou a panturrilha do fã e o momento foi compartilhado pelo perfil oficial da seleção uruguaia.

O caso aconteceu durante a preparação da seleção albiceleste para a Copa América nos Estados Unidos. Aliás, os treinos estão acontecendo em Palm Beach, na Flórida. A presença da equipe atrai muitos fãs, que se mostram entusiasmados ao lado dos jogadores.

No vídeo, o homem garante que o autógrafo do ídolo será autografado. Veja abaixo:

????? ¿???????? ???????? ???????????? ???? ?????????????????????????#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/P9UiyIbTH0 — Selección Uruguaya (@Uruguay) June 14, 2024

Após a aposentadoria de Cavani da seleção, Luis Suárez tem a responsabilidade de ser protagonista no comando de ataque ao lado de Darwín Núñez.

O Uruguai fará sua estreia no torneio contra o Panamá no domingo, dia 23 de junho, às 22h (de Brasília). A equipe está no grupo C e enfrenta ainda Bolívia e Estados Unidos, donos da casa. Sobre nomes mais conhecidos do público brasileiro, o Flamengo é o clube de maior contribuição para a lista montada pelo técnico Marcelo Bielsa.

Nesse sentido, Viña, De La Cruz e Arrascaeta foram os escolhidos. Além dos representantes do Flamengo, quem também integra a lista de ‘brasileiros’ é Rochet, goleiro do Internacional.

Na atual Data Fifa, a seleção do Uruguai fez dois jogos contra Costa Rica e México. Apesar do empate sem gols contra os Ticos, a última impressão foi bastante positiva, já que goleou os mexicanos por 4 a 0 em grande apresentação de Darwín, com três gols.

