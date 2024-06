Sahin é o novo treinador do Borussia Dortmund

Ex-jogador revelado no clube assina como técnico até 2027 - Foto: Divulgação/Borussia Dortmund - (crédito: Divulgação/Borussia Dortmund)

Nuri Sahin foi anunciado nesta sexta-feira (14) como o novo treinador do Borussia Dortmund. O ex-jogador, que era assistente de Edin Terzic, assinou contrato até 2027.

Esta será a segunda experiência de Sahin como técnico principal, após ter treinado o Antalyaspor, da Turquia, na temporada 2021/22, quando anunciou sua aposentadoria.

Revelado nas categorias de base do Dortmund, Sahin disputou 274 jogos pelo time principal. Além disso, participou da conquista da Bundesliga pelo clube em 2011.

Apesar do grande talento, a carreira de Sahin acabou sendo prejudicada por lesões. Depois de jogar no Real Madrid, chegou por empréstimo ao Liverpool e retornou ao Borussia Dortmund, mas não conseguiu recuperar o seu melhor futebol. Assim, após uma breve passagem pelo Werder Bremen, ele se transferiu para o Antalyaspor, da Turquia, onde se aposentou e começou a trabalhar na beira do campo.

A new head coach. pic.twitter.com/BGnBd823gu — Borussia Dortmund (@BVB) June 14, 2024

LEIA MAIS: Cristiano Ronaldo celebra disputa da sexta Eurocopa e mira título

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.