Ponte Preta x Novorizontino: onde assistir, arbitragem e escalações

Ponte Preta e Novorizontino fazem um duelo paulista neste sábado (15), às 17h, no Moisés Lucarelli, pela 10° rodada da Série B, do Campeonato Brasileiro. A Macaca perdeu para o América-MG na última rodada e está com nove pontos, dois acima da zona de rebaixamento, ainda não conseguindo embalar uma sequência. Já o Tigre vem de vitória sobre o Santos e com 14 pontos, está próximo do G-4 e empolgado.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Band e do canal GOAT.

Duelo de pai e filho

Aliás, o embate não traz apenas a rivalidade entre equipes do mesmo estado, mas também de pai contra filho. Afinal, Nelsinho Baptista, técnico da Ponte Preta, enfrentará pela primeira vez em sua carreira o seu filho, Eduardo Baptista, que hoje comanda o Novorizontino.

Como chega a Ponte Preta

A Macaca ainda não conseguiu uma sequência na Série B e busca uma redenção na competição contra o Novorizontino. Para a partida, o técnico Nelsinho Baptista pode ter o retorno de Mateus Silva, que ficou fora da derrota para o América-MG devido a dores no joelho e já está treinando novamente. Contudo, quem não defenderá a Macaca é Jeh. Afinal, ele levou o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão no confronto diante do Tigre.

Como chega o Novorizontino

A vitória sobre o Santos deixou o Novorizontino com 14 pontos e ficando perto da briga pelo G-4. Assim, a equipe busca permanecer ali próximo aos líderes e sonha com uma vaga na Série A. Contudo, para o embate, o técnico Eduardo Baptista não terá Léo Tocantins, Vitinho e Raul Prata, todos no departamento médico. Em contrapartida, Renato Palm, que cumpriu suspensão diante do Peixe, está de volta e à disposição do treinador.

PONTE PRETA X NOVORIZONTINO

Série B-2024 – 10° rodada

Data e horário: 15/06/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Moisés Lucarelli, Campinas (SP)

PONTE PRETA: Pedro Rocha; Igor Inocêncio, Luís Haquin, Sergio Raphael e Gabriel Risso; Dudu Vieira, Emerson Santos, Iago Dias (Dodô) e Élvis; Matheus Régis e Gabriel Novaes. Técnico: Nelsinho Baptista.

NOVORIZONTINO: Jordi; Rodrigo Alves, Luisão, Danilo e Renato; Paulo Vitor, Geovane, Marlon e Patrick; Waguininho e Rodolfo. Técnico: Eduardo Baptista

Árbitro: Kleber Ariel Gonçalves da Silva (PR)

Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Roberto Rivelino dos Santos Junior (PR)

VAR: Charly Wendy Straub Derreti (SC-FIFA)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.