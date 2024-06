Fluminense deve ter três mudanças para enfrentar o Atlético-GO

O Fluminense já tem provável escalação para o jogo de sábado (15), contra o Atlético-GO, pela nona rodada do Brasileirão. Após o treino desta sexta (14), que encerrou a preparação para o duelo, o técnico Fernando Diniz praticamente fechou o time que vai a campo no Maracanã.

Segundo o “ge”, são três mudanças em relação ao time que perdeu por 1 a 0 para o Botafogo, na última terça-feira (11). Felipe Melo, Alexsander e Keno devem retornar ao time contra o Dragão.

LEIA MAIS: Fluminense busca renovação de empréstimo do zagueiro Marlon

Melo e Keno estiveram poupados contra o Fogão, em jogo realizado em gramado sintético. O zagueiro deve voltar no lugar de Marlon, formando dupla com Manoel. Já o ponta reaparece no time no lugar de John Kennedy.

Alexsander, por sua vez, ocupa a vaga do suspenso Martinelli – o jogador levou o terceiro amarelo na última rodada e, assim, está suspenso. JK até treinou no lugar de Cano, mas deve voltar ao banco.

Lembrando que Lelê e André seguem se recuperando de lesões, enquanto o ponta Jhon Arias segue com a seleção da Colômbia para a disputa da Copa América, que começa na próxima quinta (20).

Dessa forma, é provável que o Flu vá a campo com: Fábio; Samuel Xavier, Marlon, Felipe Melo e Marcelo; Lima, Alexsander e Ganso; Keno, Marquinhos e Cano.

O Fluminense chega para a nona rodada do Brasileirão na 16ª colocação da tabela, com seis pontos somados em 24 possíveis. O clube carioca tem sofrido com bolas aéreas, que originaram mais da metade dos gols sofridos pelo Tricolor na temporada 2024.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.