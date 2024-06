Real Madrid aguarda definição de Alphonso Davies antes de fazer investida

Atual campeão nacional e continental, o momento no Real Madrid é de planejar as movimentações para reforçar o plantel visando 2024/2025. E um dos nomes que seguem cogitados para chegar ao clube é o lateral-esquerdo Alphonso Davies.

Atualmente, o Real prefere aguardar a definição entre Davies e seu clube atual, o Bayern de Munique, antes de fazer qualquer avanço. A informação foi dada nesta sexta-feira (14) pelo jornalista italiano Fabrizio Romano.

No início do mês de junho, o Bayern apresentou a sua última proposta para prolongar o acordo do atleta canadense de 23 anos. Com duração até junho de 2025, os alemães correm o risco de ver o lateral assinar um pré-contrato com outro clube, à partir de janeiro do próximo ano, e sair de graça.

Desencontro

Dentro dos termos apresentados, a ideia dos bávaros era pagar vencimentos anuais que chegariam até a R$ 80 milhões. Além disso, existem bônus contratuais na extensão de contrato que seria até 2029. Porém, as pretensões do staff de Alphonso Davies estariam acima dos valores em questão, atingindo quase R$ 115 milhões. A saber, o jogador está com a delegação do Canadá para a disputa da Copa América.

Apesar do desejo de sua permanência, o Bayern de Munique não trata o tema como prioritário, já que também observa o mercado caso não chegue a um acordo com o jogador que chegou em 2018 ao clube. E é justamente nesse contexto que o Real Madrid espera entrar, entendendo que teria posição mais favorável tanto financeira como de ambiente para conseguir a contratação.

Busca justificada

A movimentação do Real se dá, especialmente, pelos problemas vividos pelo elenco diante das constantes lesões de Ferland Mendy. Para se ter uma ideia, desde 2019, o jogador francês que é o teórico titular da posição perdeu 54 jogos da equipe espanhola em razão de contusões. Não por acaso, o também francês Eduardo Camavinga atuou, em diversas oportunidades, improvisado no setor.

