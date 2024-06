Site elege uniforme do Botafogo como o mais bonito do mundo

Júnior Santos usando o uniforme em um jogo do Botafogo - (crédito: Foto: Vitor Silva/BFR)

O site “Footy Headlines” elegeu, nesta sexta-feira (14/06), o uniforme 1 do Botafogo como a camisa mais bonita do mundo. O novo modelo lançou no fim de abril e se tornou sucesso entre os torcedores alvinegros.

A votação do site envolveu 12 instituições de todos os continentes. Além do Botafogo, clubes como Milan, da Itália, e Celtic, da Escócia, também participaram do prêmio.

Uniforme do Botafogo

A Reebok é a fornecedora do clube e tem contrato até 2025. Na visão da empresa, a textura em “ziguezague” é o diferencial do uniforme. Afinal, faz referência aos anos 60 e 70, época em que Garrincha atuava e marcava história no Glorioso.

A estreia da camisa aconteceu no jogo entre Botafogo e Vitória, dia 2 de maio, no Nilton Santos, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Nas primeiras 24 horas, houve um recorde histórico de vendas. Afinal, cerca de 15 mil peças foram comercializadas.

Aliás, o uniforme alvinegro está sendo vendido nas lojas oficiais do clube em General Severiano e no Barra Shopping. Além disso, há comercialização de camisas também em dias de jogos no Nilton Santos e no site botafogostore.com.br.

