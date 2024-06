Flamengo e Prefeitura do Rio terão nova reunião para tratar do terreno do Gasômetro

Em busca de avançar nas tratativas pela compra do terreno do Gasômetro para construir o seu estádio, o Flamengo tem um novo encontro marcado com a Prefeitura do Rio. Na segunda-feira (17), o presidente Rodolfo Landim e o prefeito Eduardo Paes se reunião para tratar de detalhes sobre o assunto.

A reportagem do Jogada10 apurou que o encontro, que contará com outros dirigentes do clube carioca, pode deixar ainda mais encaminhado o projeto do Flamengo de erguer o seu estádio no espaço, hoje, do Gasômetro. No total, o clube Flamengo quer investir em dois terrenos que totalizarão 104 mil metros quadrados na área.

LEIA: Câmara Municipal cria Frente Parlamentar para construção do novo estádio do Flamengo

Entenda como está o estágio da negociação com a Caixa

Nas últimas semanas, o Flamengo recebeu o apoio massivo da Prefeitura do Rio pela compra do terreno do Gasômetro, que pertence a Caixa Econômica Federal. O prefeito Eduardo Paes, aliás, chegou a falar que poderia desapropriar o terreno caso o fundo que o detém não aceite vendê-lo.

Segundo um relatório da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, o valor da área do Gasômetro que o Flamengo deseja é de R$ 240,5 milhões. O clube aguarda uma resposta do banco.

Por outro lado, com o otimismo pela compra do terreno, o presidente Rodolfo Landim se reuniu com representantes da Allianz, que é responsável pelo naming rights da arena do Palmeiras.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.