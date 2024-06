Comiss..o de Educa....o, Cultura e Esporte (CE) realiza reuni..o com 8 itens. Entre eles, o PL 5.665/2023, que prorroga, at.. 31 de dezembro de 2028, a vig..ncia do Plano Nacional de Educa....o aprovado por meio da Lei n.. 13.005, de 25 de junho de 2014...Bancada:.senador Rom..rio (PL-RJ)...Foto: Saulo Cruz/Ag..ncia Senado - (crédito: Saulo Cruz/Agência Senado)