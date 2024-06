Lembra dele? Ex-Fluminense ‘ressurge’ após affair com apresentadora ser revelado

Ex-jogador do Fluminense, Luiz Fernando ressurgiu após um affair com a apresentadora do Multishow Patrícia Ramos ser revelado pelos detetivões da internet.

A famosa, que possui mais de 4,8 milhões de seguidores no Instagram, postou imagens durante um passeio de barco, aparentemente sozinha. Porém, tudo mudou quando ela postou um vídeo onde deixou escapar algumas imagens ao lado de um homem.

Os fãs da famosa, então, se esforçaram para descobrir quem seriam o novo affair da apresentadora e descobriram que se tratava do jogador. Aliás, Luiz Fernando estava desaparecido da mídia desde que deixou o futebol brasileiro. Isso porque seu último clube no país foi o América-MG.

Ex-Fluminense rodou pelo mundo

Luiz Fernando defendeu o Al-Tadhamon, do Kwait, na última temporada. Antes, ele jogou por três anos no Al-Fahaheel, do mesmo país. Atualmente com 29 anos, o meia começou a carreira no clube carioca e foi emprestado pelo tricolor para diversos clubes como Vila Nova e STK Samorin, da Rússia. Além disso, jogou também pelo Minnesota Unites, dos Estados Unidos e pelo América-MG.

Depois de rodar o Brasil e o mundo, foi vendido pelo Tricolor para o CD Aveiro, de Portugal, onde jogou apenas uma temporada, em 2019. Em seguida se mudou para o futebol do Kwait.

