Hungria x Suíça: escalações e onde assistir

A bola volta a rolar no segundo dia da Eurocopa 2024. Hungria e Suíça se enfrentam neste sábado (15), às 10h (de Brasília), no RheinEnergieStadion, em Colônia, na sequência da primeira rodada do Grupo A, composto também por Alemanha e Escócia.

Como chega a Hungria

A Hungria terá um confronto direto pela segunda vaga de classificação do Grupo A. Isto porque, a anfitriã Alemanha é a grande favorita a ficar em uma das primeiras posições da chave. Dessa maneira, os húngaros apostam na boa sequência na última Data Fifa para começar a Euro com o pé direito.

Ao mesmo tempo, a seleção comandada pelo técnico Marco Rossi vem de uma boa vitória sobre Israel.

O grande destaque da seleção húngara é Dominik Szoboszlai, do Liverpool. Além disso, com os gols marcados no último jogo, o centroavante Barnabás Varga assegurou a titularidade e também será importante na competição.

Como chega a Suíça

Por outro lado, a Suíça tenta ao menos repetir a campanha da última edição da Eurocopa, onde chegou às quartas de final pela primeira vez na história da competição. Contudo, os suíços vêm de um empate por 1 a 1 com a Áustria, integrante do Grupo D nesta Eurocopa.

Por fim, o técnico Murat Yakin segue apostando em nomes experientes como Xhaka, campeão da Bundesliga pelo Bayer Leverkusen, e Shaqiri.

Hungria x Suíça

1ª rodada do Grupo A da Eurocopa

Data e horário: sábado, 15/06/2024, às 10h (de Brasília)

Local: RheinEnergieStadion, em Colônia (ALE)

Hungria: Gulácsi; Lang, Szalai e Orbán; Négo, Schäfer, Ádam Nagy e Kerkez; Szoboszlai; Vargas e Sallai. Técnico: Marco Rossi.

Suíça: Sommer; Schär, Ricardo Rodríguez e Akanji; Widmer, Freuler, Xhaka e Ndoye; Vargas e Shaqir; Amdouni. Técnico: Murat Yakin.

Onde assistir: SporTV e Globoplay

