Espanha x Croácia: escalações e onde assistir

Dia de jogo grande na Eurocopa 2024. Espanha e Croácia fazem sua estreia na competição neste sábado (15), às 13h (de Brasília), no Olympiastadion, em Berlim. As seleções estão no Grupo B, composto também por Itália e Albânia, este último comandado pelo técnico brasileiro Sylvinho, ex-Corinthians.

Como chega a Espanha

Maior vencedora da Eurocopa ao lado da Alemanha, a Espanha aparece como uma das candidatas ao título e aposta em seus jovens talentos como Lamine Yamal e Pedri para buscarem mais um título da competição. Este primeiro, inclusive, se tornará o jogador mais novo a entrar em campo na Euro, com apenas 16 anos.

A Fúria vem de duas vitórias na última Data Fifa de junho, diante das modestas Irlanda do Norte e Andorra. Antes, empatou em um 3 a 3 com o Brasil, em março.

Além disso, o técnico Luis de la Fuente terá o desfalque de Laporte devido a um problema muscular. Assim, Nacho Fernández deve formar dupla com Robin Le Normand.

Como chega a Croácia

Os croatas vêm de seis vitórias consecutivas em amistosos e nas Eliminatórias da Euro. Dessa forma, a Croácia chega determinada a quebrar o tabu das oitavas de final. Isto porque, nas duas últimas edições, a seleção foi eliminada logo após a primeira fase e nunca chegou às semifinais.

O meio-campo será o mesmo que chegou às semifinais da Copa do Mundo de 2022 no Qatar, com Luka Modric, Mateo Kovacic e Marcelo Brozovic. No ataque, o trio confirmado é Lovro Majer, com 8 gols em 31 jogos, com Andrej Kramari? e Ante Budimir.

Por fim, o técnico Zlatko Dalic deve preservar o atacante Ivan Perisic, que deve começar no banco de reservas por ainda não estar 100% após se recuperar de uma grave lesão no joelho.

Espanha x Croácia

1ª rodada do Grupo B da Eurocopa

Data e horário: sábado, 15/06/2024, às 13h (de Brasília)

Local: Olympiastadion, em Berlim (ALE)

Espanha: Unai Simón; Daniel Carvajal, Robin Le Normand, Nacho Fernández e Alejandro Grimaldo; Dani Olmo, Rodri e Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Álvaro Morata e Nico Williams. Técnico: Luis de la Fuente.

Croácia: Dominik Livakovi?; Josip Staniši?, Josip Šutalo, Marin Pongra?i? e Joško Gvardiol; Luka Modri?, Marcelo Brozovi? e Mateo Kova?i?; Lovro Majer, Ante Budimir e Andrej Kramari?. Técnico: Zlatko Dali?.

Onde assistir: CazéTV e Prime Vídeo

