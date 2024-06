Botafogo anuncia renovação de contrato de Júnior Santos

O Botafogo anunciou a renovação de contrato do atacante Júnior Santos. O Alvinegro oficializou o novo vínculo com o atacante de 29 anos em postagem nas redes sociais nesta sexta-feira. O camisa 11, agora, tem contrato com o clube até dezembro de 2027.

No anúncio de renovação, o Botafogo, inclusive, provocou o Cruzeiro, que tinha interesse em contratar o jogador. No vídeo, um banner do atleta foi colocado em um cruzeiro. Além da Raposa, o Grêmio também demonstrou interesse adquirir o jogador, mas não fez proposta.

NÃO É QUE FOI MESMO? ?????? #BFR pic.twitter.com/iJ0ieLQKX9 — Botafogo F.R. (@Botafogo) June 14, 2024

“Não é que foi mesmo?”, também escreveu o Botafogo, nas redes sociais, junto de um emoji de uma embarcação.

Júnior Santos no Botafogo

O atacante está na segunda passagem pelo Botafogo, iniciada em 2023, após atuar pelo Fortaleza. Júnior Santos fez 32 jogos este ano (24 como titular), com 17 gols e quatro assistências. E o bom rendimento, aliás, rendeu elogios do técnico Artur Jorge.

“Temos atleta de alto nível, está para renovar conosco por mérito, porque apostamos muito nele no Botafogo. Resumimos a ter virado profissional aos 23 anos, mas há muita história além, é mais um exemplo de sobrevivência, quer aproveitar em campo o que não aproveitou desde os 16 anos. Vemos Júnior com o foco de agarrar tudo que pode, está no tempo dele fazer. Tem aproveitado de forma brilhante, é muito importante na equipe e como homem e colega dentro do grupo, um dos grandes animadores, é contagiante”, afirmou Artur em participação no “Seleção sportv”. Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.