Flamengo tem mais dois desfalques para o jogo contra Athletico

Cebolinha é um dos desfalques do Flamengo - (crédito: Foto: Gilvan de Souza /Flamengo)

O Flamengo tem mais três desfalques confirmados para o jogo contra o Athletico, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Everton Cebolinha e o volante Igor Jesus estarão fora de combate. Além deles, o técnico Tite também está fora do jogo de domingo, às 16h, na Ligga Arena, por causa do terceiro cartão amarelo.

Leia mais: Flamengo e Prefeitura do Rio terão nova reunião para tratar do terreno do Gasômetro

Everton Cebolinha não teve lesão detectada no exame de imagem. Porém, o atacante do Flamengo está com um incômodo na perna direita e ficará fora. Por outro lado, Igor Jesus sofreu uma entorse grave e ficará fora de três a quatro semanas, aumentando a lista de desfalques do time durante a Copa América.

Além deles, o volante Allan ainda se recupera da lesão na coxa direita e está fora. Enquanto isso, o lateral-esquerdo Ayrton Lucas está em fase final de transição após a lesão na coxa esquerda e tem chances de viajar para Curitiba, mas deve ficar no banco de reservas. Eles se somam a Pulgar, com o Chile, e Varela, Viña, De La Cruz e Arrascaeta, com o Uruguai.

Desta maneira, Luiz Araújo deve ganhar nova chance no time titular após os dois gols da última vitória, com Gerson fazendo a função de Igor Jesus. No ataque, Bruno Henrique assume a posição de Cebolinha.

O Flamengo está na liderança do Brasileirão, com 17 pontos, e busca se distanciar do Bahia, segundo colocado na tabela de classificação.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.