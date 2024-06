Vitória x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de empatar com o Juventude atuando fora de casa, na última terça-feira (11), o Vitória enfrentará o Internacional no domingo, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será neste domingo (16), no estádio do Barradão.

O Colorado também vem de um empate em casa contra o São Paulo. Ambas as equipes buscam reabilitação na competição. O Vitória ainda não venceu e está na lanterna com apenas três pontos, enquanto a equipe gaúcha ocupa a décima colocação com 11 pontos somados.

Onde assistir

O confronto deste domingo (16) será transmitido pelo Premiere.

Como chega o Vitória

A equipe não contará com o atacante Yuri Castilho, que está com uma virose e não participou do treino nesta sexta-feira. Carpini focou em treinos táticos e pede atenção ao time para conseguir o primeiro resultado positivo no Brasileirão.

Como chega o Internacional

Para o confronto no Barradão, o Internacional terá o retorno do zagueiro Mercado, que cumpriu suspensão no empate contra o São Paulo. O atacante Lucas Alário treinou sem restrições e deve participar da partida contra o Vitória. Borré e Valencia continuam com suas seleções na Copa América. Por outro lado, Alan Patrick ainda precisa de avaliação médica, ao deixar o campo no último jogo aos três minutos da etapa inicial, e Maurício segue em recuperação de um trauma no joelho direito.

VITÓRIA X INTERNACIONAL

Brasileirão – 2024 – 9ª rodada

Data e horário: 16/6/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estadio do Barradão — Bahia (BA)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Camutanga, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Luan, Caio Vinícius (Léo Naldi) e Matheusinho; Osvaldo (Zé Hugo) e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini

INTERNACIONAL: Fabrício; Bustos (Hugo Mallo), Vitão, Mercado e Renê (Robert Renan); Thiago Maia, Bruno Henrique, Aránguiz e Wesley; Lucca (Wanderson) e Alario. Técnico: Eduardo Coudet

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (Fifa-RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

